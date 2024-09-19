ЦБ назвал товары и услуги, которые больше всего подорожали в Ростовской области

По информации регулятора, в стране и в регионе в частности отмечен рост производства продукции животноводства, а, значит, предложение мяса птицы, свинины и говядины увеличилось. В результате годовой прирост цен на эти продукты уменьшился и составил 7,38%. Кроме того, ЦБ сообщил о замедлении издержек мясопереработчиков на сырье, поэтому годовые темпы прироста цен на мясной фарш и мясокопчености снизились.