ЦБ назвал товары и услуги, которые больше всего подорожали в Ростовской области

Posted 19 сентября, 09:07
Published 19 сентября, 09:07
Modified 19 сентября, 09:09
Updated 19 сентября, 09:09
Согласно данным аналитиков, в августе инфляция снизилась до 8,91% после июльского показателя в 9,09%. Преимущественно это связано с увеличением предложений на продукты питания и непродовольственные товары.
Годовой прирост цен на продовольствие в августе снизился до 11,08% после 11,31% в июле. В годовом выражении плодоовощная продукция подорожала на 26,21%, яйца — на 29,91%, масло — на 18,09%.
По информации регулятора, в стране и в регионе в частности отмечен рост производства продукции животноводства, а, значит, предложение мяса птицы, свинины и говядины увеличилось. В результате годовой прирост цен на эти продукты уменьшился и составил 7,38%. Кроме того, ЦБ сообщил о замедлении издержек мясопереработчиков на сырье, поэтому годовые темпы прироста цен на мясной фарш и мясокопчености снизились.
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе уменьшился до 5,07% после 5,43% в июле. При этом годовой рост цен на моторное топливо замедлился до 2,39%. Дополнительно этому способствовало действие запрета на экспорт бензина.
Также снизились годовые темпы прироста цен на медикаменты, а из-за охлаждения сроса населения на некоторые товары для дома и ремонта, замедлился и рост цен на мебель, строительные материалы и бытовые электроприборы.
Годовой прирост цен на услуги в августе увеличился до 10,79%. Цены на свои услуги стали поднимать фитнес-клубы и бассейны из-за издержек на аренду и оборудование. Подорожали и парикмахерские услуги, поскольку салоны красоты вынуждены закладывать в стоимость увеличившиеся расходы на оплату труда.
Кроме того, из-за сокращения числа сделок по покупке жилья, вырос спрос на съемные квартиры, и, соответственно, ускорился рост стоимости аренды недвижимости.
Ранее стало известно, что рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области.