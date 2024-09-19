Центробанк объяснил взлетевшие цены на аренду жилья в Ростовской области

Ранее сообщалось, что долгосрочная аренда в Ростове-на-Дону подорожала на 7,6%. В начале сентября в городах-миллионниках средняя стоимость аренды студии составила 32 тысячи рублей в месяц. Снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 35 400 рублей. Аренда двухкомнатных составляет не меньше 45 400 рублей, а трёхкомнатных — 60 700 рублей.