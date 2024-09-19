Центробанк объяснил взлетевшие цены на аренду жилья в Ростовской области

Posted 19 сентября, 10:36
Published 19 сентября, 10:36
Modified 19 сентября, 10:38
Updated 19 сентября, 10:38
Аналитики подсчитали, что годовой прирост цен на продовольствие в августе снизился до 11,08% после 11,31% в июле. При этом стоимость услуг в августе увеличилась до 10,79%.
В частности, менее доступной стала аренда жилья. Снять квартиру или дом на Дону будет значительно сложнее из-за большого спроса. Люди стали меньше покупать новую недвижимость, соответственно, вырос спрос на долгосрочную аренду. Из-за чего и произошло ускорение инфляции.
Ранее сообщалось, что долгосрочная аренда в Ростове-на-Дону подорожала на 7,6%. В начале сентября в городах-миллионниках средняя стоимость аренды студии составила 32 тысячи рублей в месяц. Снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 35 400 рублей. Аренда двухкомнатных составляет не меньше 45 400 рублей, а трёхкомнатных — 60 700 рублей.
Добавим, что в Ростовской области также увеличились цены на плодовоовощную продукцию, на парикмахерские услуги, на занятия в фитнес-клубах, бассейнах и на посещение детских садов и курсов по вождению.
Ранее в Ростовской области взлетели цены на масло и молочные продукты.