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Posted 19 сентября, 12:29

Published 19 сентября, 12:29

Modified 19 сентября, 12:31

Updated 19 сентября, 12:31

Цены на машины в Ростове практически сравнялись со стоимостью квартир

Цены на машины в Ростове почти догнали квартиры

19 сентября 2024, 12:29
Фото: crash71100/cc by 2.0/flickr.com
Цены на машины в Ростове практически сравнялись со стоимостью квартир
В Ростовской области покупатели авто отдают предпочтение отечественным и китайским машинам, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Авто».

Средняя цена автомобиля в регионе сейчас составляет 2,9 миллиона рублей. Аналитики отмечают, что за год она практически не изменилась.

Самой популярной маркой машины для покупки стал отечественный ВАЗ (LADA). Его доля составила 22,5%. Granta можно купить в Ростовской области в среднем за один миллиону рублей. Примерно столько же стоит Niva Legend. Vesta обойдётся в 1,6 миллиона рублей.

Все остальные места в топ-5 достались китайским брендам: OMODA (9,5%), Haval (8,6%), Chery (8,3%) и Changan (7,8%). За год спрос на Haval вырос в 2,7 раза. При этом цены на китайские авто достаточно высокие OMODA C5 стоит 2,7 миллиона рублей, а Haval Jolion — 2,6 миллиона рублей. За те же деньги можно купить небольшую квартиру-студию на окраине Ростова.

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Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали гораздо чаще брать автокредиты.

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