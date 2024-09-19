Цены на машины в Ростове почти догнали квартиры

Posted 19 сентября, 12:29
Published 19 сентября, 12:29
Modified 19 сентября, 12:31
Updated 19 сентября, 12:31
Средняя цена автомобиля в регионе сейчас составляет 2,9 миллиона рублей. Аналитики отмечают, что за год она практически не изменилась.
Самой популярной маркой машины для покупки стал отечественный ВАЗ (LADA). Его доля составила 22,5%. Granta можно купить в Ростовской области в среднем за один миллиону рублей. Примерно столько же стоит Niva Legend. Vesta обойдётся в 1,6 миллиона рублей.
Все остальные места в топ-5 достались китайским брендам: OMODA (9,5%), Haval (8,6%), Chery (8,3%) и Changan (7,8%). За год спрос на Haval вырос в 2,7 раза. При этом цены на китайские авто достаточно высокие OMODA C5 стоит 2,7 миллиона рублей, а Haval Jolion — 2,6 миллиона рублей. За те же деньги можно купить небольшую квартиру-студию на окраине Ростова.