Уголовное дело возбудили после столкновения катера и лодки в Ростове

Posted 19 сентября, 10:41
Published 19 сентября, 10:41
Modified 19 сентября, 10:43
Updated 19 сентября, 10:43
Происшествие случилось поздним вечером 17 сентября под Темерницким мостом. Двое рыбаков на катере не смогли разойтись на реке с лодкой, в которой находилась женщина. В результате ЧП мужчины получили травмы. Им понадобилась медпомощь в больнице. Женщина, вероятно, отделалась испугом и синяками с царапинами. В списках раненых она не значится.
Кроме того, серьезные механические повреждения получили оба судна. По факту столкновения возбудили уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения маломерного судна, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде двух лет колонии. Также возможно ограничение свободы (до 4 лет), арест (до полугода), принудительные работы (до 2 лет) или штраф до 300 тысяч рублей.
Кто станет фигурантом дела, пока неизвестно. Не исключено, что им окажется один из пострадавших мужчин.
Пару недель назад в Ростовской области столкнулись более крупные суда. Теплоходы под флагом РФ и государства Белиз из Центральной Америки врезались друг в друга на реке Дон под Азовом.