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Posted 19 сентября, 10:41

Published 19 сентября, 10:41

Modified 19 сентября, 10:43

Updated 19 сентября, 10:43

Уголовное дело возбудили после столкновения катера и лодки в Ростове

Уголовное дело возбудили после столкновения катера и лодки в Ростове

19 сентября 2024, 10:41
Фото: donland.ru
Уголовное дело возбудили после столкновения катера и лодки в Ростове
По факту травмирования двух человек во время столкновения катера и лодки в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России.

Происшествие случилось поздним вечером 17 сентября под Темерницким мостом. Двое рыбаков на катере не смогли разойтись на реке с лодкой, в которой находилась женщина. В результате ЧП мужчины получили травмы. Им понадобилась медпомощь в больнице. Женщина, вероятно, отделалась испугом и синяками с царапинами. В списках раненых она не значится.

Кроме того, серьезные механические повреждения получили оба судна. По факту столкновения возбудили уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения маломерного судна, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде двух лет колонии. Также возможно ограничение свободы (до 4 лет), арест (до полугода), принудительные работы (до 2 лет) или штраф до 300 тысяч рублей.

Кто станет фигурантом дела, пока неизвестно. Не исключено, что им окажется один из пострадавших мужчин.

Пару недель назад в Ростовской области столкнулись более крупные суда. Теплоходы под флагом РФ и государства Белиз из Центральной Америки врезались друг в друга на реке Дон под Азовом.

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