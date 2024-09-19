Уголовное дело возбудили после столкновения катера и лодки в Ростове

Происшествие случилось поздним вечером 17 сентября под Темерницким мостом. Двое рыбаков на катере не смогли разойтись на реке с лодкой, в которой находилась женщина. В результате ЧП мужчины получили травмы. Им понадобилась медпомощь в больнице. Женщина, вероятно, отделалась испугом и синяками с царапинами. В списках раненых она не значится.