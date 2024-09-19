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Posted 19 сентября, 12:31

Published 19 сентября, 12:31

Modified 19 сентября, 12:33

Updated 19 сентября, 12:33

У двух жителей Ростова-на-Дону обнаружили более 35 килограмм наркотиков

В Ростове-на-Дону обнаружили нарколабораторию и 35 килограммов наркотиков

19 сентября 2024, 12:31
Фото: Pxhere
У двух жителей Ростова-на-Дону обнаружили более 35 килограмм наркотиков
Жителей Ростова-на-Дону задержали за изготовление и продажу наркотических веществ в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Правоохранительные органы выявили, что двое жителей донской столицы в домашней лаборатории изготавливали мефедрон, а затем продавали его в специализированных интернет-магазинах. На месте организации производства нашли и изъяли свыше 35 килограмм наркотиков, химоборудование, а также прекурсоры — вещества для создания запрещенных препаратов.

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Видео: ФСБ. У двух жителей Ростова-на-Дону обнаружили более 35 килограмм наркотиков

В отношении задержанных возбудили сразу восемь уголовных дел по части 5 статьи 228.1 УК РФ. За содеянное ростовчанам грозят пожизненные сроки.

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До этого у водителя каршеринга в донской столице нашли почти килограмм наркотиков.

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