В Ростове-на-Дону обнаружили нарколабораторию и 35 килограммов наркотиков

Posted 19 сентября, 12:31
Published 19 сентября, 12:31
Modified 19 сентября, 12:33
Updated 19 сентября, 12:33
Правоохранительные органы выявили, что двое жителей донской столицы в домашней лаборатории изготавливали мефедрон, а затем продавали его в специализированных интернет-магазинах. На месте организации производства нашли и изъяли свыше 35 килограмм наркотиков, химоборудование, а также прекурсоры — вещества для создания запрещенных препаратов.
В отношении задержанных возбудили сразу восемь уголовных дел по части 5 статьи 228.1 УК РФ. За содеянное ростовчанам грозят пожизненные сроки.
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До этого у водителя каршеринга в донской столице нашли почти килограмм наркотиков.