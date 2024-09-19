В Ростове-на-Дону обнаружили нарколабораторию и 35 килограммов наркотиков

Правоохранительные органы выявили, что двое жителей донской столицы в домашней лаборатории изготавливали мефедрон, а затем продавали его в специализированных интернет-магазинах. На месте организации производства нашли и изъяли свыше 35 килограмм наркотиков, химоборудование, а также прекурсоры — вещества для создания запрещенных препаратов.