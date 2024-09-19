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Posted 19 сентября, 09:20

Published 19 сентября, 09:20

Modified 19 сентября, 09:22

Updated 19 сентября, 09:22

В Ростове-на-Дону в пряниках от «Золотого колоса» нашли куски резины

В Ростове-на-Дону в пряниках от «Золотого колоса» нашли куски резины

19 сентября 2024, 09:20
Фото: flickr.com/cc by 2.0/sjgolding
В Ростове-на-Дону в пряниках от «Золотого колоса» нашли куски резины
Жительница Ростова-на-Дону купила пряники, в которых вместо начинки оказались огромные куски резины, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

18 сентября в Ростове-на-Дону женщина приобрела для своего ребенка пряники с повидлом от кондитерской «Золотой колос». Когда малыш начал есть мучное изделие, ему попался огромный кусок тонкой резины. Материя голубого цвета напомнила жительнице воздушный шар. Позже они нашли еще похожие фрагменты.

«Производители, в следующий раз учтите этот момент», — написала покупательница.

Добавим, что другие пользователи предположили, что это могла быть часть резиновых перчаток, в которых работают на производстве: «Возможно, это кусок перчатки, а не шара. Но приятного мало».

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Материя голубого цвета напомнила жительнице воздушный шар.Материя голубого цвета напомнила жительнице воздушный шар.
Материя голубого цвета напомнила жительнице воздушный шар.Материя голубого цвета напомнила жительнице воздушный шар.
Материя голубого цвета напомнила жительнице воздушный шар.. Фото: ТГ канал «Это Ростов»

«Я когда-то дочке пирожное так покупала. Заверили, что наполеон свежий. Начала резать и увидела, что между слоями плесень», — рассказала ростовчанка.

«Это не кайф. Это треш реальный», — возмутился подписчик.

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