В Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов

В Ростовской области казаки из Миллеровского конного взвода приступили к охране опор ЛЭП от возможных террористических актов. Линии электропередач растянулись на 20 километров от Миллерово до хутора Фоминка. На протяжении всего этого маршрута дружинники внимательно осматривают столбы на наличие посторонних объектов. Патрулирование также включает в себя выявление подозрительных граждан.