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Posted 19 сентября, 10:00

Published 19 сентября, 10:00

Modified 19 сентября, 10:02

Updated 19 сентября, 10:02

В Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов

В Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов

19 сентября 2024, 10:00
Фото: donland.ru
В Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов
В Ростовской области казаки приступили к наблюдению за высоковольтными линиями электропередач, сообщает пресс-служба общества «Всевеликого войска Донского».

В Ростовской области казаки из Миллеровского конного взвода приступили к охране опор ЛЭП от возможных террористических актов. Линии электропередач растянулись на 20 километров от Миллерово до хутора Фоминка. На протяжении всего этого маршрута дружинники внимательно осматривают столбы на наличие посторонних объектов. Патрулирование также включает в себя выявление подозрительных граждан.

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Например, казаки участвовали в охране подозрительного объекта, который предварительно был опознан как заминированный. Кроме того, по распоряжению губернатора Ростовской области взвод будет заниматься поисками беспилотников на территории города и района.

Ранее донские «Барсы» получили партию военно-технической помощи от казаков.

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