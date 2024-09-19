rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 12:28

Published 19 сентября, 12:28

Modified 19 сентября, 12:30

Updated 19 сентября, 12:30

В Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 млн рублей

В Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 млн рублей

19 сентября 2024, 12:28
Фото: donland.ru
В Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 млн рублей
Компания ООО «Т-Транс» стала подрядчиком по строительству моста через реку Чир в Ростовской области. Работы по возведению дорожного сооружения обойдутся в 322 миллиона рублей. Соответствующие сведения размещены в системе госзакупок.

ООО «Т-Транс» построит мост через реку Чир и подъездные пути к нему в хуторе Попов Боковского района. Заказчиком выступило районное учреждение «Отдел заказчика». Согласно договору, все работы завершат к 25 декабря 2025 года. На реализацию проекта уйдет 322 миллиона рублей.

В Ростове строительство дорог на Театральном спуске обойдется в 1,4 млрд руб
Узнать подробнее

По окончанию строительства в Ростовской области появится мост длинной примерно 90,36 метра и высотой около 10 метров. На объекте планируют сделать двухполосную дорогу шириной 5,5 метра. Дорожная одежда будет облегченного типа с асфальтобетонным покрытием.

Читайте также о том, как жители Ростовской области пожаловались на ужасное состояние моста в хуторе Терновой. Подробнее об аварийном состоянии объекта в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Голубев планирует строительство скоростной дороги через весь Ростов-на-ДонуПробки почти на 30 километров: на М-4 в Ростовской области сгорела фура с покрышкамиГолубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Строительство#Закупки#Транспорт#Мост#Автомобили#Строительные конструкции
Подпишитесь
Популярное