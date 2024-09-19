В Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 млн рублей

ООО «Т-Транс» построит мост через реку Чир и подъездные пути к нему в хуторе Попов Боковского района. Заказчиком выступило районное учреждение «Отдел заказчика». Согласно договору, все работы завершат к 25 декабря 2025 года. На реализацию проекта уйдет 322 миллиона рублей.