В Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 млн рублей

Posted 19 сентября, 12:28
Published 19 сентября, 12:28
Modified 19 сентября, 12:30
Updated 19 сентября, 12:30
ООО «Т-Транс» построит мост через реку Чир и подъездные пути к нему в хуторе Попов Боковского района. Заказчиком выступило районное учреждение «Отдел заказчика». Согласно договору, все работы завершат к 25 декабря 2025 года. На реализацию проекта уйдет 322 миллиона рублей.
По окончанию строительства в Ростовской области появится мост длинной примерно 90,36 метра и высотой около 10 метров. На объекте планируют сделать двухполосную дорогу шириной 5,5 метра. Дорожная одежда будет облегченного типа с асфальтобетонным покрытием.
Читайте также о том, как жители Ростовской области пожаловались на ужасное состояние моста в хуторе Терновой. Подробнее об аварийном состоянии объекта в материале RostovGazeta.