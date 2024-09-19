Вдали от суеты: интересные места для путешествий по Ростовской области

В заказнике живут олени, лисы, кабаны, зайцы, совы, цапли, фазаны и другие животные и птицы. Парнокопытные свободно передвигаются по лесу, поэтому их часто можно встретить, прогуливаясь по одной из многочисленных тропок. Также на территории заповедника есть мини-зоопарк, где можно познакомиться со всеми его обитателями. А самой главной достопримечательностью места является вековой дуб-исполин, который, по словам местных жителей, исполняет желания.