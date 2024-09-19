Вдали от суеты: интересные места для путешествий по Ростовской области

Posted 19 сентября, 09:10
Published 19 сентября, 09:10
Modified 20 сентября, 12:14
Updated 20 сентября, 12:14
До конца октября, пока стоит теплая погода, можно посетить как популярные туристические места, так и познакомиться с нерастиражированными, но не менее интересными, достопримечательностями региона. Вместе с мобильным оператором Т2 составили свой топ локаций для отдыха, привлекающих уединенностью и удаленностью от туристической суеты, но при этом с отличной мобильной связью.
В последние годы Ростовская область набирает все большую туристическую привлекательность. Гости приезжают в регион, чтобы познакомиться с культурой донского казачества, пройтись по улицам, где когда-то гуляли Чехов и Раневская, узнать об истории античного города Танаис. Но наряду с популярными достопримечательностями, в регионе есть много достойных внимания мест, которые знакомы даже не всем местным жителям.
Они находятся вблизи малых и отдаленных населенных пунктов, где численность жителей не достигает и 500 человек. Вместе с мобильным оператором Т2 изучили такие локации и составили свой топ самых интересных. В подборку попали как природные, так и исторические места.
Сложностей с навигацией и проблем со связью у путешественников не будет: качественный и быстрый высокоскоростной мобильный интернет Т2 есть в каждом малом населенном пункте. Услуги оператора появились в поселениях в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Реализацией проекта занимаются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с компанией «Ростелеком». Компания T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства.
Станица Елизаветинская расположена на отдельном острове в археологическом центре Ростовской области — Азовском районе. Историки установили, что первое поселение возникло здесь в конце VI — начале V веков. Сначала это был зимник полукочевого населения, к рубежу IV оно превратилось в полуоседлое, а затем — в постоялое. К середине IV века до н. э. Елизаветское городище стало административным, торговым и ремесленным центром региона. В расцвете поселение прожило более полувека и прекратило существование на рубеже IV–—III веков.
В конце III века до н. э. покинутое городище заселили греки. Переселенцы планировали вести здесь торговлю и даже успели застроить территорию жилыми и хозяйственными постройками. Однако поселение просуществовало недолго и было разрушено в результате военного разгрома.
Казачья станица была образована здесь в середине XVIII века и до 1807 года называлась Щучьей, благодаря большому количеству этой хищной рыбы, которая облюбовала места и до сих пор часто попадается в сети рыбаков.
Станица Елизаветинская сохранила множество достопримечательностей донского казачества, которые являются объектами культурного наследия регионального значения. Здесь находятся здание атаманского правления Елизаветовской, усадьба атамана Буланова, женская двухлетняя и мужская церковно-приходские школы и другие памятники казачьей славы. Также в населенном пункте проходят праздник донкой ухи и донской фольклорный фестиваль.
Несмотря на то, что станица находится в Азовском районе, добраться до нее из райцентра на автомобиле можно только через Ростов-на-Дону. Путь из столицы региона займет около часа.
В Азовском районе на площади более 5,5 тысячи гектаров располагается еще одна достопримечательность области — самый большой в регионе искусственный заповедник. Александровский лес появился здесь еще в конце XIX века и сейчас является памятником природы регионального значения. Его высадили для борьбы с засухой, смягчения степного климата и повышения урожайности.
В заказнике живут олени, лисы, кабаны, зайцы, совы, цапли, фазаны и другие животные и птицы. Парнокопытные свободно передвигаются по лесу, поэтому их часто можно встретить, прогуливаясь по одной из многочисленных тропок. Также на территории заповедника есть мини-зоопарк, где можно познакомиться со всеми его обитателями. А самой главной достопримечательностью места является вековой дуб-исполин, который, по словам местных жителей, исполняет желания.
На территории леса также есть небольшое искусственное озеро с несколькими пляжами и местами для пикника. И хотя водоем не обладает большой глубиной, здесь водится карась, амур, лещ, щука и другие виды рыб, что привлекает сюда рыбаков. Также каждое лето пруд принимает открытый чемпионат Ростовской области по спортивному рыболовству.
Дорога до заказника от Азова займет чуть больше часа на автомобиле. На территории заповедника располагается Ленинский лесхоз, куда также можно добраться на рейсовом автобусе.
В Неклиновском районе располагается живописный рукотворный пруд, образованный в долине небольшой реки Самбек. Водоем известен двумя названиями — Курлацкий или Некрасовский — по наименованию населенных пунктов, расположенных рядом с ним. В окрестностях пруда располагаются шесть баз отдыха, где можно провести время с семьей, друзьями и коллегами.
На берегу водоема оборудованы пляжи, установлены мостики, расположены кемпинги с беседками. Туристы могут выбрать понравившееся место и остановиться здесь на день или выходные. Оценят локацию и рыбаки: здесь можно поймать карпа, леща, плотву, судака, щуку и других. Подходит место как для летней, так и зимней рыбалки.
Курлацкий пруд расположен в хуторе Некрасовка. Чтобы попасть к водоему нужно ввести координаты пляжа или любой приглянувшейся базы отдыха. Время в пути на машине от Ростова-на-Дону составит около полутора часов. Из Таганрога маршрут на автомобиле займет около часа, также до Некрасовки из города можно добраться на общественном транспорте.
Корректно проложить маршрут до любой локации и воспользоваться всеми цифровыми сервисами поможет быстрый и надежный скоростной мобильный интернет T2, который появился во всех локациях гида в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства в малых населенных пунктах.