Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый

Posted 19 сентября, 14:02
Published 19 сентября, 14:02
Modified 19 сентября, 14:04
Updated 19 сентября, 14:04
Рабочие начали второй этап реконструкции улицы Вавилова. Он идёт параллельно с первым этапом, чтобы сократить срок работ. Одновременно ведётся строительство трёх путепроводов. Также заканчивается возведение основной дороги первого этапа и местных проездов.
Градоначальник Алексей Логвиненко заверил, что подрядчик при этом параллельно поддерживает в нормативном состоянии уже существующее дорожное покрытие для безопасности движения.
Ранее в Ростове приняли решение изъять гаражи, потому что они мешают реконструкции дороги на Вавилова.