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Posted 19 сентября, 14:02

Published 19 сентября, 14:02

Modified 19 сентября, 14:04

Updated 19 сентября, 14:04

Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый

Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый

19 сентября 2024, 14:02
Фото: donland.ru. для иллюстрации
Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый
Чтобы сократить срок реконструкции Вавилова в Ростове, ко второму этапу приступили, не завершив первый, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Рабочие начали второй этап реконструкции улицы Вавилова. Он идёт параллельно с первым этапом, чтобы сократить срок работ. Одновременно ведётся строительство трёх путепроводов. Также заканчивается возведение основной дороги первого этапа и местных проездов.

Градоначальник Алексей Логвиненко заверил, что подрядчик при этом параллельно поддерживает в нормативном состоянии уже существующее дорожное покрытие для безопасности движения.

Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году
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Ранее в Ростове приняли решение изъять гаражи, потому что они мешают реконструкции дороги на Вавилова.

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