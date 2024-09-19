Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый

Рабочие начали второй этап реконструкции улицы Вавилова. Он идёт параллельно с первым этапом, чтобы сократить срок работ. Одновременно ведётся строительство трёх путепроводов. Также заканчивается возведение основной дороги первого этапа и местных проездов.