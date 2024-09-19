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Posted 19 сентября, 18:02

Published 19 сентября, 18:02

Modified 19 сентября, 18:04

Updated 19 сентября, 18:04

Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге

Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге

19 сентября 2024, 18:02
Фото: 1MI
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
Спустя сутки полиция разыскала парня, который распугал прохожих в Таганроге, размахивая пистолетом за рулем Lada, сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители нашли водителя легковушки и задержали его. Оказалось, горожан переполошил 22-летний парень. Накануне днем он ездил по улицам с предметом в руках, похожим на оружие. По словам очевидцев, молодой человек угрожал другим водителям и нарушал ПДД.

На следующий день дерзкого лихача нашли. Предмет, похожий на пистолет, отправили на проверку. Если выяснится, что он пригоден для стрельбы, а лицензии нет, парню грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Пока на него составили административный протокол — за нарушения правил дорожного движения.

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В Новошахтинске тоже был вызов в полицию из-за оружия. Прибывшая Росгвардия с полицейскими обнаружила, что прохожих напугал 12-летний мальчик в балаклаве. Он вышел с игрушечным оружием на балкон.

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