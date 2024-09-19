Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге

На следующий день дерзкого лихача нашли. Предмет, похожий на пистолет, отправили на проверку. Если выяснится, что он пригоден для стрельбы, а лицензии нет, парню грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Пока на него составили административный протокол — за нарушения правил дорожного движения.