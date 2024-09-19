Появились кадры с места гибели ребенка под грузовиком в Ростове

Posted 19 сентября, 18:43
Published 19 сентября, 18:43
Modified 19 сентября, 18:53
Updated 19 сентября, 18:53
Страшное ДТП случилось вечером 19 сентября на Северном. Около 16:30 парень за рулем КамАЗа ехал по улице Добровольского. На кольце с площадью Борко (Добровольского, 17/1) на дорогу выехал школьник на самокате.
Водитель большегруза ударил по тормозам, но не успел остановить многотоннажную машину. Мальчик попал под колеса грузовика.
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По информации ведомства, ему было 13 лет.
Днем ранее в ДТП с грузовиком погиб молодой мотоциклист. Парень зацепился байком за ось большегруза, когда шел на обгон. Он потерял управление и разбился насмерть.