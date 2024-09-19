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Posted 19 сентября, 18:43

Published 19 сентября, 18:43

Modified 19 сентября, 18:53

Updated 19 сентября, 18:53

Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге

Появились кадры с места гибели ребенка под грузовиком в Ростове

19 сентября 2024, 18:43
Фото: 1MI
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
В УГИБДД по Ростовской области опубликовали кадры с места жуткой аварии с грузовиком, насмерть сбившем мальчика.

Страшное ДТП случилось вечером 19 сентября на Северном. Около 16:30 парень за рулем КамАЗа ехал по улице Добровольского. На кольце с площадью Борко (Добровольского, 17/1) на дорогу выехал школьник на самокате.

Водитель большегруза ударил по тормозам, но не успел остановить многотоннажную машину. Мальчик попал под колеса грузовика.

Мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове-на-Дону
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От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По информации ведомства, ему было 13 лет.

Днем ранее в ДТП с грузовиком погиб молодой мотоциклист. Парень зацепился байком за ось большегруза, когда шел на обгон. Он потерял управление и разбился насмерть.

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