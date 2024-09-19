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Posted 19 сентября, 10:37

Published 19 сентября, 10:37

Modified 19 сентября, 10:39

Updated 19 сентября, 10:39

Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты

Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты

19 сентября 2024, 10:37
Фото: Pxhere
Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты
Житель Таганрога погиб при пожаре, который сам же устроил, оставив непотушенную сигарету, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Страшное происшествие случилось 19 сентября ранним утром, около 07:00. Из пятиэтажки на улице Чехова повалил едкий дым. Соседи, проснувшись от запаха гари, сразу же вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух единицах спецтехники.

К прибытию огнеборцев площадь ЧП составляла всего шесть квадратных метров. Однако этого оказалось достаточно, чтобы 48-летний хозяин жилья скончался. Мужчина надышался дымом и умер от отравления углекислым газом. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть горожанина.

Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
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происшествие случилось 19 сентября ранним утром, около 07:00.происшествие случилось 19 сентября ранним утром, около 07:00.
происшествие случилось 19 сентября ранним утром, около 07:00.. Фото: МЧС по Ростовской области

По предварительной информации, причиной пожара стал тлеющий окурок. Вероятно, мужчина уснул с сигаретой во рту.

Несколько дней назад пожар унес жизни супружеской пары из Азовского района. Два инвалида не смогли выбраться из полыхающего жилья.

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