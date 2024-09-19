Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты

Posted 19 сентября, 10:37
Published 19 сентября, 10:37
Modified 19 сентября, 10:39
Updated 19 сентября, 10:39
Страшное происшествие случилось 19 сентября ранним утром, около 07:00. Из пятиэтажки на улице Чехова повалил едкий дым. Соседи, проснувшись от запаха гари, сразу же вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух единицах спецтехники.
К прибытию огнеборцев площадь ЧП составляла всего шесть квадратных метров. Однако этого оказалось достаточно, чтобы 48-летний хозяин жилья скончался. Мужчина надышался дымом и умер от отравления углекислым газом. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть горожанина.
По предварительной информации, причиной пожара стал тлеющий окурок. Вероятно, мужчина уснул с сигаретой во рту.
Несколько дней назад пожар унес жизни супружеской пары из Азовского района. Два инвалида не смогли выбраться из полыхающего жилья.