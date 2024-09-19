Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты

Страшное происшествие случилось 19 сентября ранним утром, около 07:00. Из пятиэтажки на улице Чехова повалил едкий дым. Соседи, проснувшись от запаха гари, сразу же вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух единицах спецтехники.