Жителей Ростовской области просят стать донорами крови и костного мозга

Также важно соблюдать несколько правил перед сдачей крови. За три дня до мероприятия нельзя пить таблетки от боли, а за два дня — употреблять алкоголь. Стоит также отказаться от употребления жирной, острой, копчённой, солёной пищи и шоколада. Перед сдачей крови нужно позавтракать и пить побольше воды.