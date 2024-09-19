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Posted 19 сентября, 13:46

Published 19 сентября, 13:46

Modified 19 сентября, 13:48

Updated 19 сентября, 13:48

Жителей Ростовской области просят стать донорами крови и костного мозга

Жителей Ростовской области просят стать донорами крови и костного мозга

19 сентября 2024, 13:46
Фото: donland.ru
Жителей Ростовской области просят стать донорами крови и костного мозга

Донорская суббота пройдет в Ростове-на-Дону

Сюжет
Здоровье и красота
21 сентября в Ростове-на-Дону пройдёт донорская суббота, сообщили «Доноры Дона».

В день акции жителям Ростова и области предлагают сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга. Сделать это можно 21 сентября в Областной станции переливания крови.

Донором может стать совершеннолетний гражданин, не имеющий противопоказаний по здоровью. Особенно медики нуждаются в донорах I+, II+, II-, III+ и IV- групп крови.

Чтобы стать донором костного мозга, нужно на станции переливания заполнить специальные форму и анкету. Вступить в регистр могут граждане от до 45 лет без противопоказаний по здоровью.

Всем донорам на станции в честь акции подготовили сувениры и подарки.

Также важно соблюдать несколько правил перед сдачей крови. За три дня до мероприятия нельзя пить таблетки от боли, а за два дня — употреблять алкоголь. Стоит также отказаться от употребления жирной, острой, копчённой, солёной пищи и шоколада. Перед сдачей крови нужно позавтракать и пить побольше воды.

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