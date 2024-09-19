Жителей Ростовской области просят стать донорами крови и костного мозга

Posted 19 сентября, 13:46
Published 19 сентября, 13:46
Modified 19 сентября, 13:48
Updated 19 сентября, 13:48
В день акции жителям Ростова и области предлагают сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга. Сделать это можно 21 сентября в Областной станции переливания крови.
Донором может стать совершеннолетний гражданин, не имеющий противопоказаний по здоровью. Особенно медики нуждаются в донорах I+, II+, II-, III+ и IV- групп крови.
Чтобы стать донором костного мозга, нужно на станции переливания заполнить специальные форму и анкету. Вступить в регистр могут граждане от до 45 лет без противопоказаний по здоровью.
Всем донорам на станции в честь акции подготовили сувениры и подарки.
Также важно соблюдать несколько правил перед сдачей крови. За три дня до мероприятия нельзя пить таблетки от боли, а за два дня — употреблять алкоголь. Стоит также отказаться от употребления жирной, острой, копчённой, солёной пищи и шоколада. Перед сдачей крови нужно позавтракать и пить побольше воды.