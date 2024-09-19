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Posted 19 сентября, 16:58

Published 19 сентября, 16:58

Modified 19 сентября, 17:00

Updated 19 сентября, 17:00

Несколького ландшафтных пожаров произошли в Ростове-на-Дону 19 сентября

Жители Ростова сообщили о нескольких крупных возгораниях в городе

19 сентября 2024, 16:58
Фото: Unsplash
Несколького ландшафтных пожаров произошли в Ростове-на-Дону 19 сентября
Несколького ландшафтных пожаров произошли в Ростове-на-Дону 19 сентября, пишут в социальных сетях очевидцы.

Один из крупных пожаров вспыхнул вечером 19 сентября между Ростовом и Батайском. Огонь там охватил мусор на улице 1-я Луговая, недалеко от торгового центра «Мегамаг». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли несколько пожарных расчётов.

Видео: Telegram-канал «Че по Ростову?». Несколького ландшафтных пожаров произошли в Ростове-на-Дону 19 сентября

Ещё одно крупное возгорание заметили неподалёку от Темерницкого моста в Ростове. Предположительно, там горит трава.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов! Новости». Несколького ландшафтных пожаров произошли в Ростове-на-Дону 19 сентября

В управлении МЧС по Ростовской области подробностями тушения пожара у Темерницкого моста пока не делились. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об утреннем пожаре на складе на левом берегу Ростова.

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