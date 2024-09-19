Жители Ростова сообщили о нескольких крупных возгораниях в городе

Один из крупных пожаров вспыхнул вечером 19 сентября между Ростовом и Батайском. Огонь там охватил мусор на улице 1-я Луговая, недалеко от торгового центра «Мегамаг». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли несколько пожарных расчётов.