Жители Ростова сообщили о нескольких крупных возгораниях в городе

Posted 19 сентября, 16:58
Published 19 сентября, 16:58
Modified 19 сентября, 17:00
Updated 19 сентября, 17:00
Один из крупных пожаров вспыхнул вечером 19 сентября между Ростовом и Батайском. Огонь там охватил мусор на улице 1-я Луговая, недалеко от торгового центра «Мегамаг». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли несколько пожарных расчётов.
Ещё одно крупное возгорание заметили неподалёку от Темерницкого моста в Ростове. Предположительно, там горит трава.
В управлении МЧС по Ростовской области подробностями тушения пожара у Темерницкого моста пока не делились. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об утреннем пожаре на складе на левом берегу Ростова.