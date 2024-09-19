Жителям Ростова нужно накопить 72 зарплаты, чтобы купить «однушку»

Posted 19 сентября, 16:15
Published 19 сентября, 16:15
Modified 19 сентября, 16:17
Updated 19 сентября, 16:17
Средний доход в Ростове-на-Дону в месяц составляет 63,6 тысячи рублей. Чтобы накопить на покупку однокомнатной квартиры в городе, местному жителю нужно отложить 72 зарплаты. На это уйдёт шесть-восемь лет труда.
Среди российских городов-миллионников Ростов-на-Дону занял пятое место по недоступности покупки однокомнатных квартир. Лидирующие места ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей. Квадратный метр жилья на первичном рынке города стоит около 135 тысяч рублей.