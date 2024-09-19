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Posted 19 сентября, 16:15

Published 19 сентября, 16:15

Modified 19 сентября, 16:17

Updated 19 сентября, 16:17

Для покупки однокомнатной квартиры ростовчанам нужно накопить больше 70 среднемесячных зарплат

Жителям Ростова нужно накопить 72 зарплаты, чтобы купить «однушку»

19 сентября 2024, 16:15
Фото: Pxhere.com
Для покупки однокомнатной квартиры ростовчанам нужно накопить больше 70 среднемесячных зарплат
Для покупки однокомнатной квартиры ростовчанам нужно накопить больше 70 среднемесячных зарплат, пишет «Ъ-Юг» со ссылкой на экспертов «ЦИАН. Аналитика».

Средний доход в Ростове-на-Дону в месяц составляет 63,6 тысячи рублей. Чтобы накопить на покупку однокомнатной квартиры в городе, местному жителю нужно отложить 72 зарплаты. На это уйдёт шесть-восемь лет труда.

Среди российских городов-миллионников Ростов-на-Дону занял пятое место по недоступности покупки однокомнатных квартир. Лидирующие места ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург.

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Ранее сообщалось, что новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей. Квадратный метр жилья на первичном рынке города стоит около 135 тысяч рублей.

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