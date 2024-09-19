Жителям Ростовской области продают машины по цене квартир и пугают заморозками

Posted 19 сентября, 15:45
Published 19 сентября, 15:45
Modified 19 сентября, 17:58
Updated 19 сентября, 17:58
Пресс-служба «Всевеликого войска Донского» сообщила, что казаки в Миллеровском районе приступили к наблюдению за высоковольтными линиями электропередач. Казаки охраняют опоры ЛЭП от возможных террористических атак.
Линии электропередач тянутся на 20 километров от Миллерово до хутора Фоминка. На всём этот отрезке казаки осматривают столбы на наличие подозрительных объектов. Также патрули следят за гражданами, которые находятся рядом с ЛЭП.
Кроме того, по распоряжению губернатора взвод занимается поисками беспилотников на территории района.
Аналитики «Авито Авто» рассказали RostovGazeta, что в Ростовской области покупатели машин всё чаще отдают предпочтение отечественным и китайским автомобилям.
Средняя цена машины в регионе сейчас составляет 2,9 миллиона рублей. За год она практически не изменилась.
Самой популярной маркой машины для покупки стал отечественный ВАЗ (LADA). Его доля от общего числа продаж составила 22,5%. LADA Granta можно купить в Ростовской области в среднем за один миллион рублей. Примерно столько же стоит Niva Legend. Vesta обойдётся в 1,6 миллиона рублей.
Все остальные места в топ-5 достались китайским брендам: OMODA (9,5%), Haval (8,6%), Chery (8,3%) и Changan (7,8%). При этом цены на китайские авто достаточно высокие. OMODA C5 стоит 2,7 миллиона рублей, а Haval Jolion — 2,6 миллиона рублей. За те же деньги можно купить небольшую квартиру-студию на окраине Ростова.
Синоптики Северо-Кавказского УГМС дали прогноз погоды в Ростовской области на ближайшие дни.
Согласно нему, в ночь на 19 сентября в северных районах региона температура воздуха упала до +2 градусов. Речь идёт о Боковском, Чертковском и соседних с ними муниципалитетах.
На следующий день прогнозируются первые ночные заморозки этой осени. Столбик термометра на севере Ростовской области в ночь на 20 сентября опустится до нуля градусов. При этом в светлое время суток температура воздуха составит порядка +19…+24 градусов в среднем по региону. Местами потеплеет до +27.