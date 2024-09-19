Жителям Ростовской области продают машины по цене квартир и пугают заморозками

На следующий день прогнозируются первые ночные заморозки этой осени. Столбик термометра на севере Ростовской области в ночь на 20 сентября опустится до нуля градусов. При этом в светлое время суток температура воздуха составит порядка +19…+24 градусов в среднем по региону. Местами потеплеет до +27.