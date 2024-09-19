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Posted 19 сентября, 12:51

Published 19 сентября, 12:51

Modified 19 сентября, 12:53

Updated 19 сентября, 12:53

Зоолог рассказал, чем опасны заполонившие Азовское море медузы корнероты

Зоолог рассказал, чем опасны заполонившие Азовское море медузы корнероты

19 сентября 2024, 12:51
Фото: azniirkh.vniro.ru
Зоолог рассказал, чем опасны заполонившие Азовское море медузы корнероты
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Эксклюзив
Медузы корнероты в Азовском море смертельной опасности не представляют. Но они способны вызвать химический ожог у людей с чувствительной кожей. А если человек склонен к аллергическим реакциям, могут возникнуть серьезные осложнения, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что по словам ученых, ареал обитания медуз корнеротов охватил всю акваторию Азовского моря.

«Это крупные медузы, численность которых завит от двух факторов — от температуры и солености воды», — отмечает Александр Евсюков.

По словам собеседника, численность корнеротов в Азовском море колеблется из года в год. Это происходит потому, что Азовское море — мелкое.

Все Азовское море заполонили опасные медузы корнероты
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Его соленость зависит от того, сколько пресной воды поступает из рек. Стоки меняются, в том числе, и в зависимости от сгонно-нагонных явлений. Например, когда ветер дует в сторону рек, вода загоняется в реки, повышая, тем самым, соленость Азовского моря. Медузам становится более комфортно в соленой воде, их численность повышается.

Зоолог вспоминает, как сам однажды столкнулся с такой медузой.

«Следов не осталось, но было ощущение ожога. Кожа горела часа два. И то, я столкнулся только с одной медузой. А если бы их было много, наверняка бы не обошлось без красных пятен. Поэтому плавать в море, где корнеротов много, конечно же, нежелательно», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовские ученые придумали употреблять медуз в пищу.

Ростовские ученые придумали, как употреблять в пищу медуз
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