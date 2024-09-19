Зоолог рассказал, чем опасны заполонившие Азовское море медузы корнероты

Его соленость зависит от того, сколько пресной воды поступает из рек. Стоки меняются, в том числе, и в зависимости от сгонно-нагонных явлений. Например, когда ветер дует в сторону рек, вода загоняется в реки, повышая, тем самым, соленость Азовского моря. Медузам становится более комфортно в соленой воде, их численность повышается.