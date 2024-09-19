Зоолог рассказал, чем опасны заполонившие Азовское море медузы корнероты

Posted 19 сентября, 12:51
Published 19 сентября, 12:51
Modified 19 сентября, 12:53
Updated 19 сентября, 12:53
Напомним, что по словам ученых, ареал обитания медуз корнеротов охватил всю акваторию Азовского моря.
«Это крупные медузы, численность которых завит от двух факторов — от температуры и солености воды», — отмечает Александр Евсюков.
По словам собеседника, численность корнеротов в Азовском море колеблется из года в год. Это происходит потому, что Азовское море — мелкое.
Его соленость зависит от того, сколько пресной воды поступает из рек. Стоки меняются, в том числе, и в зависимости от сгонно-нагонных явлений. Например, когда ветер дует в сторону рек, вода загоняется в реки, повышая, тем самым, соленость Азовского моря. Медузам становится более комфортно в соленой воде, их численность повышается.
Зоолог вспоминает, как сам однажды столкнулся с такой медузой.
«Следов не осталось, но было ощущение ожога. Кожа горела часа два. И то, я столкнулся только с одной медузой. А если бы их было много, наверняка бы не обошлось без красных пятен. Поэтому плавать в море, где корнеротов много, конечно же, нежелательно», — говорит эксперт.