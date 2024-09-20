Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом

Правоохранители задержали главного подозреваемого. Им оказался иностранец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней. Если приезжего признают виновным, ему будет грозить почти до восьми лет лишения свободы.