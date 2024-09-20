Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом

Posted 20 сентября, 04:56
Published 20 сентября, 04:56
Modified 20 сентября, 04:58
Updated 20 сентября, 04:58
Инцидент произошел 16 сентября в поселке Щепкин. По словам очевидцев, незнакомец напал на 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Однако прохожие его якобы спугнули. Они же вызвали полицию.
Правоохранители задержали главного подозреваемого. Им оказался иностранец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней. Если приезжего признают виновным, ему будет грозить почти до восьми лет лишения свободы.
Следователи ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу. В ближайшее время этот вопрос будет решен.
Несколько месяцев назад ростовчанки сообщали о мужчине, который пытался их изнасиловать.