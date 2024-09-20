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Posted 20 сентября, 04:56

Published 20 сентября, 04:56

Modified 20 сентября, 04:58

Updated 20 сентября, 04:58

Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом

Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом

20 сентября 2024, 04:56
Фото: 1MI
Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о попытке изнасилования девочки-подростка в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Следком России.

Инцидент произошел 16 сентября в поселке Щепкин. По словам очевидцев, незнакомец напал на 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Однако прохожие его якобы спугнули. Они же вызвали полицию.

Правоохранители задержали главного подозреваемого. Им оказался иностранец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней. Если приезжего признают виновным, ему будет грозить почти до восьми лет лишения свободы.

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Следователи ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу. В ближайшее время этот вопрос будет решен.

Несколько месяцев назад ростовчанки сообщали о мужчине, который пытался их изнасиловать.

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