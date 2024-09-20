«Бизнесу приготовиться»: общественник предупредил о возобновлении проверок в Ростове

Posted 20 сентября, 15:30
Published 20 сентября, 15:30
Modified 20 сентября, 15:32
Updated 20 сентября, 15:32
Напомним, что с 21 сентября в Ростовской области частично будет снят мораторий на проверки бизнеса. С этого дня Роспотребнадзор сможет проводить проверки без предупреждения при обнаружении индикаторов риска — нарушений обязательных требований к продукции.
«Считаю, что это положительный сигнал, который поможет навести порядок и выявить теневые формы бизнеса, которые мало того, что присутствуют на рынке, так еще и вредят здоровью ростовчан, и мешают существовать добросовестным предпринимателям», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник объясняет, что, как правило, нелегально работающий бизнес нередко снижает цену. Обычные люди не сильно разбираются и под видом известных брендов и торговых марок могут приобрести продукты и товары сомнительного качества.
«Нужно наводить порядок. Конечно же, наверняка мы увидим недовольство бизнеса таким надзором. Но от качества продукции и товаров зависит здоровье и жизнь граждан», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперты призывали отменить в Ростове мораторий на проверки.