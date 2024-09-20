rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2024, 19:46

Published 20 сентября 2024, 19:46

Modified 20 сентября 2024, 19:48

Updated 20 сентября 2024, 19:48

Девушка погибла, выпала из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону

Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону

20 сентября 2024, 19:46
Фото: 1MI. Девушка погибла, выпала из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону
В Ростове девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома, видео с места трагедии опубликовал telegram-канал «Военвед Ростов-на-Дону News».

Страшное происшествие случилось 20 сентября около 18.00 мск. Тело горожанки обнаружили под окнами 18-этажного дома в переулке Элеваторном. Прохожие тут же вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, спасать уже было некого. По словам очевидцев, к приезду медиков ростовчанка была мертва.

— Ужасы нашего района, — пишут в комментариях местные жители. — Надеюсь, тот, кто снимал, уже вызвал «скорую».
Больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ
Узнать подробнее

В ГУ МВД по Ростовской области и региональном Следкоме пока не комментировали происшествие.

Ранее подобный инцидент произошел на площади Гагарина в Ростове. С балкона 16-этажного дома упал мужчина. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины гибели ростовчанина.

Читайте также:
Итоги среды: в Ростовской области люди с оружием ходят по магазинам и ездят за рулемМужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре РостоваМать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала о противоречиях в деле
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Полиция#Медицинская помощь#Скорая помощь#Telegram#Трагедия#Окно#Следствие#Гибель#Балкон#Многоэтажка#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика