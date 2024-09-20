Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону

Страшное происшествие случилось 20 сентября около 18.00 мск. Тело горожанки обнаружили под окнами 18-этажного дома в переулке Элеваторном. Прохожие тут же вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, спасать уже было некого. По словам очевидцев, к приезду медиков ростовчанка была мертва.