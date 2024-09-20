Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону

Posted 20 сентября, 19:46
Published 20 сентября, 19:46
Modified 20 сентября, 19:48
Updated 20 сентября, 19:48
Страшное происшествие случилось 20 сентября около 18.00 мск. Тело горожанки обнаружили под окнами 18-этажного дома в переулке Элеваторном. Прохожие тут же вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, спасать уже было некого. По словам очевидцев, к приезду медиков ростовчанка была мертва.
— Ужасы нашего района, — пишут в комментариях местные жители. — Надеюсь, тот, кто снимал, уже вызвал «скорую».
В ГУ МВД по Ростовской области и региональном Следкоме пока не комментировали происшествие.
Ранее подобный инцидент произошел на площади Гагарина в Ростове. С балкона 16-этажного дома упал мужчина. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины гибели ростовчанина.