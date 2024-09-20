rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 05:23

Published 20 сентября, 05:23

Modified 20 сентября, 05:25

Updated 20 сентября, 05:25

Фура сгорела дотла на трассе Ростов — Таганрог

«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура

20 сентября 2024, 05:23
Фото: 1MI. Фура сгорела дотла на трассе Ростов — Таганрог

Фура сгорела дотла на трассе Ростов — Таганрог

На автодороге Ростов-Таганрог произошел пожар, который уничтожил фуру, сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось в ночь на 20 сентября недалеко от хутора Пятихатки Неклиновского района (в 30 километрах от Таганрога). Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, как на обочине дороги стоит грузовая машина, объятая пламенем. Пострадал ли водитель многотоннажной машины, неизвестно.

Вскоре прибыла бригада спасателей. Огнеборцы потушили пламя, но фура уже успела выгореть дотла. От нее остался лишь обугленный корпус. Очевидно, отремонтировать машину не удастся — придется с ней попрощаться.

Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину
Узнать подробнее
— Что-то часто начали гореть автомобили, — пишут в комментариях подписчики. — Господи, что это творится?
— Она сгорела буквально за несколько минут, — добавили другие. — Там еще до приезда пожарных не осталось ничего, что можно было спасти.

Рядом с местом ЧП несколько дней назад был крупный пожар. В хуторе Морской Чулек огонь уничтожил девять домов и пять хозпостроек. Спасатели эвакуировали 20 местных жителей.

Читайте также:
Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигаретыГубернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской областиНа трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп
#Евгения Волкова#Видео#Ростовская область#Эвакуация#Таганрог#Пожар#Спасатели#Неклиновский район#Фура#Ростов-Таганрог#Происшествия#Огнеборцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика