«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура

Posted 20 сентября, 05:23
Published 20 сентября, 05:23
Modified 20 сентября, 05:25
Updated 20 сентября, 05:25
ЧП случилось в ночь на 20 сентября недалеко от хутора Пятихатки Неклиновского района (в 30 километрах от Таганрога). Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, как на обочине дороги стоит грузовая машина, объятая пламенем. Пострадал ли водитель многотоннажной машины, неизвестно.
Вскоре прибыла бригада спасателей. Огнеборцы потушили пламя, но фура уже успела выгореть дотла. От нее остался лишь обугленный корпус. Очевидно, отремонтировать машину не удастся — придется с ней попрощаться.
— Что-то часто начали гореть автомобили, — пишут в комментариях подписчики. — Господи, что это творится?
— Она сгорела буквально за несколько минут, — добавили другие. — Там еще до приезда пожарных не осталось ничего, что можно было спасти.
Рядом с местом ЧП несколько дней назад был крупный пожар. В хуторе Морской Чулек огонь уничтожил девять домов и пять хозпостроек. Спасатели эвакуировали 20 местных жителей.