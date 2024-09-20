Двое председателей судов из Ростовской области досрочно подали в отставку

Posted 20 сентября, 15:15
Published 20 сентября, 15:15
Modified 20 сентября, 15:17
Updated 20 сентября, 15:17
Речь идет о председателе Октябрьского районного суда Ростова — 53-летнем Денисе Лукьянове, — и Октябрьского районного суда Ростовской области — 59-летней Ирине Иванчиковой.
Последняя окончила РГУ в 1989 году, получив высшее юридическое образование, и сразу же устроилась работать по профессии. Будущая судья трудилась стажером народного судьи Ленинского суда Ростова почти два года. С 1991-го перешла на аналогичную должность в Шахтинский городской суд, а через несколько месяцев и сама стала исполнять обязанности народного судьи. Спустя два года Иванчикову официально назначили на эту должность, где она работала порядка 10 лет (до 2006 года). Затем судью повысили до заместителя председателя Шахтинского городского суда, а через шесть лет она возглавила суд. С 2020 года ее перевели в Октябрьский районный суд Ростовской области на шесть лет. Однако служительница Фемиды подала в отставку по собственному желанию за два года до окончания срока.
Денис Лукьянов трудился в судебной системе Ростовской области с 1999 года, едва получив юридическое образование в РГУ. Через пять лет стал возглавил судебный участок № 5 Пролетарского района Ростова. А с 2012-го трудился обычным судьей в Ростовском областном суде, где занимался апелляциями по гражданским делам.
Еще шесть лет Лукьянов проработал в Гуково (с 2018-го по 2023-й), а затем вернулся в донскую столицу на место председателя Октябрьского районного суда Ростова.
Ранее стало известно об увольнении прокурора Пролетарского района Ростова и его заместителя.