Двое председателей судов из Ростовской области досрочно подали в отставку

Последняя окончила РГУ в 1989 году, получив высшее юридическое образование, и сразу же устроилась работать по профессии. Будущая судья трудилась стажером народного судьи Ленинского суда Ростова почти два года. С 1991-го перешла на аналогичную должность в Шахтинский городской суд, а через несколько месяцев и сама стала исполнять обязанности народного судьи. Спустя два года Иванчикову официально назначили на эту должность, где она работала порядка 10 лет (до 2006 года). Затем судью повысили до заместителя председателя Шахтинского городского суда, а через шесть лет она возглавила суд. С 2020 года ее перевели в Октябрьский районный суд Ростовской области на шесть лет. Однако служительница Фемиды подала в отставку по собственному желанию за два года до окончания срока.