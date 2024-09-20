Еще 20 камер поставят на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 20 сентября, 16:44
Published 20 сентября, 16:44
Modified 20 сентября, 16:46
Updated 20 сентября, 16:46
С января по август 2024 года на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области было зафиксировано 2,7 миллиона правонарушений. Большинство из них, а именно два миллиона, связаны с несоблюдением скоростного режима, то есть на лихачей приходится 83,4% всех нарушений.
В связи с этим Минтранс усилит наблюдение за движением на трассе. В четвертом квартале 2024 года планируется приобретение 20 камер видеонаблюдения: 10 стационарных комплексов на солнечных батареях и 10 стационарно-передвижных комплексов.
Добавим, что также часто нарушаются правила проезда грузовых автомобилей — 200,7 тысячи случаев, а еще 180,7 тысячи автомобилистов и пассажиров пренебрегают использованием ремней безопасности.
Ранее стало известно, что в Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП.