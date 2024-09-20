rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 16:44

Published 20 сентября, 16:44

Modified 20 сентября, 16:46

Updated 20 сентября, 16:46

На трассе М-4 «Дон» зафиксировали около 3 млн правонарушений в 2024 году

Еще 20 камер поставят на М-4 «Дон» в Ростовской области

20 сентября 2024, 16:44
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» зафиксировали около 3 млн правонарушений в 2024 году

На трассе М-4 «Дон» зафиксировали около 3 млн правонарушений в 2024 году

С начала 2024 года на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области было зарегистрировано почти три миллиона нарушений правил дорожного движения, сообщает «Дон 24» со ссылкой на региональный ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России.

С января по август 2024 года на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области было зафиксировано 2,7 миллиона правонарушений. Большинство из них, а именно два миллиона, связаны с несоблюдением скоростного режима, то есть на лихачей приходится 83,4% всех нарушений.

В связи с этим Минтранс усилит наблюдение за движением на трассе. В четвертом квартале 2024 года планируется приобретение 20 камер видеонаблюдения: 10 стационарных комплексов на солнечных батареях и 10 стационарно-передвижных комплексов.

Водитель на полной скорости переехал школьницу в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что также часто нарушаются правила проезда грузовых автомобилей — 200,7 тысячи случаев, а еще 180,7 тысячи автомобилистов и пассажиров пренебрегают использованием ремней безопасности.

Ранее стало известно, что в Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП.

Читайте также:
Глава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской областиНа М-4 в Ростовской области от полыхающей фуры вспыхнул звукозащитный экранПоявилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом
#Регина Симакова#Ростовская область#Транспорт#Нарушения ПДД#Автомобили#Безопасность#Трасса М-4 «Дон»#Нарушения#М-4 «Дон»#Грузовой автомобиль#Происшествия
Подпишитесь
Популярное