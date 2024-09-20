Еще 20 камер поставят на М-4 «Дон» в Ростовской области

С января по август 2024 года на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области было зафиксировано 2,7 миллиона правонарушений. Большинство из них, а именно два миллиона, связаны с несоблюдением скоростного режима, то есть на лихачей приходится 83,4% всех нарушений.