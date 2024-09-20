«Это НЛО?»: в небе над Ростовской областью зависли две белые точки

Posted 20 сентября, 06:46
Published 20 сентября, 06:46
Modified 20 сентября, 06:48
Updated 20 сентября, 06:48
Очевидцы опубликовали снимки в соцсетях. Кадры появились в telegram-канале «Красный Сулин». Однако две точки видно было не только оттуда. Фотографиями делились жители Донецка, Новошахтинска, Азова, Зверево, Батайска, Миллерово, Семикаракорска и Ростова.
Люди предположили, что точки могут быть следом от работы противовоздушной обороны. Якобы ПВО сработала над Донецком, отразив удар. Другие утверждали, что увиденное — всего лишь необычные облака.
— Раньше таких следов не видели, когда одна за одной по ДНР летели, — заметили подписчики.
— Это НЛО, — пошутили другие. — Сейчас заберут всех.
Официальной информации о неизвестных объектах пока нет.
Последний раз о работе ПВО в Ростовской области сообщали 15 сентября.