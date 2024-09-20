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Posted 20 сентября, 06:46

Published 20 сентября, 06:46

Modified 20 сентября, 06:48

Updated 20 сентября, 06:48

«Это НЛО»: В небе над Ростовской областью зависли две белые точки

«Это НЛО?»: в небе над Ростовской областью зависли две белые точки

20 сентября 2024, 06:46
Фото: flickr.com/cc by 2.0/xenization
«Это НЛО»: В небе над Ростовской областью зависли две белые точки

Жители Ростовской области сообщают о двух белых точках в небе

В небе над Ростовской областью появились две белые точки. Необычное явление местные жители увидели вечером 19 сентября.

Очевидцы опубликовали снимки в соцсетях. Кадры появились в telegram-канале «Красный Сулин». Однако две точки видно было не только оттуда. Фотографиями делились жители Донецка, Новошахтинска, Азова, Зверево, Батайска, Миллерово, Семикаракорска и Ростова.

Люди предположили, что точки могут быть следом от работы противовоздушной обороны. Якобы ПВО сработала над Донецком, отразив удар. Другие утверждали, что увиденное — всего лишь необычные облака.

— Раньше таких следов не видели, когда одна за одной по ДНР летели, — заметили подписчики.
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Фото: t.me/sulinnews
— Это НЛО, — пошутили другие. — Сейчас заберут всех.

Официальной информации о неизвестных объектах пока нет.

Последний раз о работе ПВО в Ростовской области сообщали 15 сентября.

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#Евгения Волкова#Общество#ДНР#Ростовская область#Донецк#Соцсети#Официальная информация#Очевидцы#Фотографии#Противовоздушная оборона
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