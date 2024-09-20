Государство из мусора в Тихом океане планируют ликвидировать

Само пятно, вопреки информации в СМИ, не представляет собой огромный остров из мусора. GPGP — это мусор, плавающий по поверхности воды на территории от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров. Эксперты оценивают общую массу мусора на поверхности воды в 88 тысяч тонн. Вероятно, на дне океана его гораздо больше. Основу пятна составляют кусочки микропластика, но там можно встретить и другие отходы, например игрушки или бутылки.