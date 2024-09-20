Государство из мусора в Тихом океане планируют ликвидировать

Posted 20 сентября, 09:53
Published 20 сентября, 09:53
Modified 20 сентября, 10:37
Updated 20 сентября, 10:37
Компания The Ocean Cleanup (TOC) рассказала про сроки и стоимость ликвидации Большого тихоокеанского мусорного пятна — 10 лет и 7,5 млрд долларов. TOC также заявила, что благодаря новейшим технологиям цифры могут сократиться примерно вдвое. Отмечается, что конкретные данные названы впервые, так как мусорный массив находится в международных водах и не входит в сферу ответственности ни одного государства. Об этом пишет портал new khakassia.online.
Само пятно, вопреки информации в СМИ, не представляет собой огромный остров из мусора. GPGP — это мусор, плавающий по поверхности воды на территории от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров. Эксперты оценивают общую массу мусора на поверхности воды в 88 тысяч тонн. Вероятно, на дне океана его гораздо больше. Основу пятна составляют кусочки микропластика, но там можно встретить и другие отходы, например игрушки или бутылки.
Метод очистки, названный System 03, представляет собой плавучий барьер длиной более двух километров, который натянут между двумя кораблями, идущими на низкой скорости. Система определения наиболее загрязненных районов использует ИИ для анализа данных мониторинга. Собранный мусор поднимают на борт и перед отправкой на переработку сортируют. Сообщается, что System 03 способна очистить территорию размером с футбольное поле всего за пять секунд. Однако GPGP по площади равно примерно 260 миллионам таких полей.