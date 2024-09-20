rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 16:12

Published 20 сентября, 16:12

Modified 20 сентября, 19:49

Updated 20 сентября, 19:49

Итоги пятницы: жители Ростова подышали чистым воздухом и заметили НЛО

Итоги пятницы: жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО

20 сентября 2024, 16:12
Фото: rostovgazeta.ru
Итоги пятницы: жители Ростова подышали чистым воздухом и заметили НЛО
Ростов-на-Дону вышел в лидеры среди городов России по самому чистому воздуху, тем временем в небе над Ростовской области заметили две странные белые точки, а полиция расследует конфликт с цыганами в донской школе.

Чистый воздух

Эксперты оценили загрязненность воздуха мельчайшими частицами РМ2.5 — это капли жидкости и взвешенные твердые микрочастицы. За счет своих размеров они без особого труда попадают в организм человека вместе с воздухом и вредят ему. К таким частицам относятся дым, выхлопы транспортных средств, сажа и многое другое.

В Ростове-на-Дону уровень вредных частиц оказался на нуле. И это несмотря на большое количество пожаров, которые полыхали в городе и области в последние недели.

Добавим, что в соседнем Краснодаре показатели составили 11 единиц, а самыми загрязненными оказались Екатеринбург — 44 единицы и Оренбург — 41 единица.

Житель Ростова нашел в палисаднике боевую гранату
Узнать подробнее

Точки в небе

Вечером 19 сентября в небе над Ростовской областью заметили необычное явление — белые точки. Два пятна видны в Новошахтинске, Азове, Миллерово, Семикаракорске, Ростове-на-Дону и других городах региона.

Одни люди предположили, что это могут быть следы от работы системы ПВО, другие считают, что это лишь облака, а третьи шутят, что в донской регион прилетел НЛО

Официальных сведений о неизвестных объектах пока нет.

Фото: t.me/sulinnews
Присяжные вынесли вердикт паре, обвиняемой в убийстве восьмимесячной дочки
Узнать подробнее

Потасовка в школе

В школе Тацинского района Ростовской области произошел конфликт. Ранее ТАСС писал, что в учебное заведение ворвались разъяренные родственники одного из учеников из цыганской семьи. Взрослые стали угрожать одному из мальчиков, у которого возник конфликт с их ребенком, а затем повредили машину родителя этого ученика.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, задержали всех участников конфликта. В настоящее время следователи допрашивают участников конфликта и свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также:
Следком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской областиПоложили лицом в пол: мошенница из Ростова устроила москвичу спектакль с маски-шоуОсужденная во Вьетнаме за наркотики Дапирка в азовской колонии может работать швеей
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Конфликт#Последние новости Ростова на сегодня#Воздух#Уголовное дело#Редкое явление#Небо#Свежий воздух#Происшествия#Качество воздуха#Итоги дня#Оптическое явление
Подпишитесь
Популярное