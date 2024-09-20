Итоги пятницы: жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО

Posted 20 сентября, 16:12
Published 20 сентября, 16:12
Modified 20 сентября, 19:49
Updated 20 сентября, 19:49
Эксперты оценили загрязненность воздуха мельчайшими частицами РМ2.5 — это капли жидкости и взвешенные твердые микрочастицы. За счет своих размеров они без особого труда попадают в организм человека вместе с воздухом и вредят ему. К таким частицам относятся дым, выхлопы транспортных средств, сажа и многое другое.
В Ростове-на-Дону уровень вредных частиц оказался на нуле. И это несмотря на большое количество пожаров, которые полыхали в городе и области в последние недели.
Добавим, что в соседнем Краснодаре показатели составили 11 единиц, а самыми загрязненными оказались Екатеринбург — 44 единицы и Оренбург — 41 единица.
Вечером 19 сентября в небе над Ростовской областью заметили необычное явление — белые точки. Два пятна видны в Новошахтинске, Азове, Миллерово, Семикаракорске, Ростове-на-Дону и других городах региона.
Одни люди предположили, что это могут быть следы от работы системы ПВО, другие считают, что это лишь облака, а третьи шутят, что в донской регион прилетел НЛО
Официальных сведений о неизвестных объектах пока нет.
В школе Тацинского района Ростовской области произошел конфликт. Ранее ТАСС писал, что в учебное заведение ворвались разъяренные родственники одного из учеников из цыганской семьи. Взрослые стали угрожать одному из мальчиков, у которого возник конфликт с их ребенком, а затем повредили машину родителя этого ученика.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, задержали всех участников конфликта. В настоящее время следователи допрашивают участников конфликта и свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.