Итоги пятницы: жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО

В школе Тацинского района Ростовской области произошел конфликт. Ранее ТАСС писал, что в учебное заведение ворвались разъяренные родственники одного из учеников из цыганской семьи. Взрослые стали угрожать одному из мальчиков, у которого возник конфликт с их ребенком, а затем повредили машину родителя этого ученика.