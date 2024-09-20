Lada Vesta с оттенком роскоши: для чиновников выпустили новое авто за 3 млн рублей

Posted 20 сентября, 07:45
Published 20 сентября, 07:45
Modified 20 сентября, 07:47
Updated 20 сентября, 07:47
Новое название Vesta с натуральной кожей в салоне и удлиненным кузовом — Aura. Эти машины презентовали в 2023 году, когда их стоимость составляла около 2,5 миллиона рублей. Но теперь даже обычная Vesta стоит 2,2, поэтому ее улучшенный вариант, Aura, планируют продавать уже по 3 и более миллионов рублей.
Как сообщают «Новые известия», по комфорту для пассажиров (пространство для ног на заднем сидении) новый шедевр отечественного автопрома не уступает Toyota Camry. В остальном легковушке сложно тягаться с японским соперником. В отличие от Vesta и Aura у Toyoya мотор от 2 до 3,5 литров (у Lada — 1,8), широкий кузов и независимая задняя подвеска.
На частных покупателей глава АвтоВАЗа особо не рассчитывает. Руководство считает основными клиентами госорганы, которые теперь могут закупать только отечественные авто.
Также машины могут быть востребованы у таксопарков, хотя там последнее время появляется все больше китайских авто. Да и чиновникам уже приобрели Haval F7, собираемый в Туле. Кроссовер с полным приводом и турбомотором на 2 литра обошелся всего в 2,9 миллиона рублей. Недавно вышел Haval F7 нового поколения уже за 2,7 миллиона рублей. Переплачивать за Aura с такой конкуренцией вряд ли станут.
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