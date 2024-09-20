Lada Vesta с оттенком роскоши: для чиновников выпустили новое авто за 3 млн рублей

Также машины могут быть востребованы у таксопарков, хотя там последнее время появляется все больше китайских авто. Да и чиновникам уже приобрели Haval F7, собираемый в Туле. Кроссовер с полным приводом и турбомотором на 2 литра обошелся всего в 2,9 миллиона рублей. Недавно вышел Haval F7 нового поколения уже за 2,7 миллиона рублей. Переплачивать за Aura с такой конкуренцией вряд ли станут.