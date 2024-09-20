rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 11:10

Published 20 сентября, 11:10

Modified 20 сентября, 11:12

Updated 20 сентября, 11:12

Как защитить ростовских детей от опасных пабликов после нападения в школе Челябинска

«На пути к шизофрении»: психолог призвал оградить детей в Ростове от опасных пабликов

20 сентября 2024, 11:10
Фото: rostovgazeta.ru
Как защитить ростовских детей от опасных пабликов после нападения в школе Челябинска

Психолог рассказала, как защитить ростовских детей от опасных пабликов

Сюжет
Эксклюзив
Нападение подростка в школе Челябинска всколыхнуло общественность. Почему это произошло, как защитить ростовских школьников от подобного, и что должно настораживать родителей — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Боль одиночества

Напомним, что в школе Челябинска ученик седьмого класса с молотком и ножом напал на своих сверстников. Пострадали дети и учитель. Перед тем, как совершить нападение на одноклассников, подросток опубликовал в соцсетях странные записи. Как сообщает РИА «Новости», школьник был участником опасного движения, в чем-то похожего на «Синий кит», но еще хуже.

Ростовский психолог Светлана Ященко уверена, что участником подобных движений, групп и пабликов в интернете ребенок становится не случайно. Чаще всего этому сопутствует тотальное одиночество.

«Мальчик наверняка не просто так замкнулся в себе. Скорее всего к этому привело отсутствие друзей, одиночество, возможно — буллинг в школе», — комментирует психолог.
«Стой, молчи, никуда не лезь»: как в школе Ростовской области скрывали драку детей
Узнать подробнее

Сейчас, по информации в СМИ, устроивший нападение в школе Челябинска подросток находится в психоневрологической больнице. Однако психолог считает, что проблемы с душевным состоянием школьников возникают не на пустом месте.

«К этому приводит боль — отсутствие у ребенка друзей, нехватка внимания и общения, проблемы в школе. Ища единомышленников в сети, дети могут попасть в опасные группы и паблики, где на первых порах находят то, чего не хватает в обычной жизни — общения», — уверена Светлана Ященко.
«Отсутствие у ребенка друзей, нехватка внимания и общения, проблемы в школе вынуждают детей попадать в опасные паблики»«Отсутствие у ребенка друзей, нехватка внимания и общения, проблемы в школе вынуждают детей попадать в опасные паблики»
«Отсутствие у ребенка друзей, нехватка внимания и общения, проблемы в школе вынуждают детей попадать в опасные паблики». Фото: rostovgazeta.ru
От игры "Синий кит" ростовского подростка спасла психолог службы 112
Узнать подробнее

Какие «симптомы» должны насторожить родителей

«Первой ласточкой» странного поведения ребенка психолог считает одиночество. Школьник становится замкнутым, никуда не ходит, не общается с друзьями, и целый день сидит дома в телефоне или за компьютером. Настораживать родителей должно и то, что ученик длительное время не хочет ходить в школу.

«Иногда дети жалуются родителям, пытаясь рассказать о своих проблемах. Но нередко родители отмахиваются, считая, что у всех такое бывает. И это огромная ошибка. Нужно разговаривать с ребенком, выясняя, что его беспокоит», — говорит психолог.
«Первой ласточкой» странного поведения ребенка психолог считает одиночество.«Первой ласточкой» странного поведения ребенка психолог считает одиночество.
«Первой ласточкой» странного поведения ребенка психолог считает одиночество.. Фото: Изображение Midjourney
Покончивший с жизнью подросток в Ростове пытался выйти из "игры смерти"
Узнать подробнее

Как оградить детей от опасного общения в Сети

По словам эксперта, родителям важно понимать, сколько времени ребенок проводит в Сети, и сколько — в живом общении с друзьями. Если у школьника есть друг, с которым он гуляет, или компания, с которой проводит время, то ничего страшного в интернет- общении, как правило, нет.

«Но в случае отсутствия друзей и нормальной среды ровесников, общение в интернете может стать очень опасным. Тогда ребенок все равно найдет себе какую-то беду, несмотря на любой контроль со стороны родителей», — отмечает Светлана Ященко.
«Это путь деградации»: к чему приведет нежелание ростовской молодежи читать
Узнать подробнее

Случай в Ростове

Психолог считает, что проконтролировать общение ребенка в интернете практически невозможно. А все потому, что современные дети, в отличие от большинства родителей, хорошо владеют новыми технологиями.

современные дети отлично владеют новыми технологиями, в отличие от большинства родителейсовременные дети отлично владеют новыми технологиями, в отличие от большинства родителей
современные дети отлично владеют новыми технологиями, в отличие от большинства родителей. Фото: Изображение Midjourney
«Недавно в моей практике был случай — его рассказали сами дети. Родители девочки решили оградить ее от переписки в Сети, забрав все. Но друзья передали ребенку через балкон телефон. В интернет девочка выходила с помощью телевизора, о чем родители даже подумать не могли», — вспоминает Светлана Ященко.

«Вредный» ребенок

Собеседница добавляет, что сегодня за помощью психолога обращаются много родителей с детьми, которые находятся на грани психических заболеваний, депрессии. Причем некоторые родители уверены, что с их ребенком все нормально, и он просто «вредный».

«Именно так и сказала мама одного ребенка, диагностика которого показала, что он на пути к шизофрении. Хорошо, что мы поймали этот момент и вовремя приняли меры. Сейчас школьник проходит лечение. А ведь с ним могло бы произойти то же самое, что и с подростком в Челябинске», — отмечает эксперт.

А ведь подобный случай в прошлом году произошел возле одной из школ Ростовской области.

С ножом и в маске анонимуса: как подросток в Ростовской области пошел убивать учителя
Узнать подробнее

Особенности «нежного» возраста

Психолог подчеркивает, что когда ребенка внутри переполняет невыносимое перенапряжение, последствия могут быть страшными. Поэтому главная задача родителей — отслеживать душевное состояние своих детей.

Поэтому главная задача родителей — отслеживать душевное состояние своих детей.Поэтому главная задача родителей — отслеживать душевное состояние своих детей.
Поэтому главная задача родителей — отслеживать душевное состояние своих детей.. Фото: rostovgazeta.ru

Если подросток становится вредным, агрессивным, замкнутым, постоянно огрызается, это нельзя считать нормой. В случае любых подозрений родители должны показать ребенка психологу, психиатру, провести клиническую диагностику его душевного состояния.

«Бывает, что подростки могут заупрямиться. Но агрессия не должна быть сильной. Я вырастила двух мальчишек и ни один не огрызался со мной в подростковом возрасте. А все потому, что если с детьми строить нормальные отношения, то подростковый возраст проходит без каких-либо проблем», — резюмирует Светлана Ященко.

Ранее RostovGazeta сообщала, что рассказали одноклассники о подростке, который напал на людей у школы в Красном Десанте.

Одноклассники рассказали о подростке, напавшем на людей у школы в Красном Десанте
Узнать подробнее
Читайте также:
Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьникомЗавтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской областиЮрист Габович объяснил, как теперь школьники Ростова могут использовать телефон
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Дети#Нападение#Психология#Школьники#Ростов#Социальные сети#Челябинск#Подросток#Агрессия#Депрессия#Буллинг#Опасные паблики#Внимание родителей#Психологические проблемы#Подозрительное поведение#Контроль в интернете#Время проведенное в интернете#Отношения с детьми
Подпишитесь
Популярное