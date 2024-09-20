«На пути к шизофрении»: психолог призвал оградить детей в Ростове от опасных пабликов

Posted 20 сентября, 11:10
Published 20 сентября, 11:10
Modified 20 сентября, 11:12
Updated 20 сентября, 11:12
Напомним, что в школе Челябинска ученик седьмого класса с молотком и ножом напал на своих сверстников. Пострадали дети и учитель. Перед тем, как совершить нападение на одноклассников, подросток опубликовал в соцсетях странные записи. Как сообщает РИА «Новости», школьник был участником опасного движения, в чем-то похожего на «Синий кит», но еще хуже.
Ростовский психолог Светлана Ященко уверена, что участником подобных движений, групп и пабликов в интернете ребенок становится не случайно. Чаще всего этому сопутствует тотальное одиночество.
«Мальчик наверняка не просто так замкнулся в себе. Скорее всего к этому привело отсутствие друзей, одиночество, возможно — буллинг в школе», — комментирует психолог.
Сейчас, по информации в СМИ, устроивший нападение в школе Челябинска подросток находится в психоневрологической больнице. Однако психолог считает, что проблемы с душевным состоянием школьников возникают не на пустом месте.
«К этому приводит боль — отсутствие у ребенка друзей, нехватка внимания и общения, проблемы в школе. Ища единомышленников в сети, дети могут попасть в опасные группы и паблики, где на первых порах находят то, чего не хватает в обычной жизни — общения», — уверена Светлана Ященко.
«Первой ласточкой» странного поведения ребенка психолог считает одиночество. Школьник становится замкнутым, никуда не ходит, не общается с друзьями, и целый день сидит дома в телефоне или за компьютером. Настораживать родителей должно и то, что ученик длительное время не хочет ходить в школу.
«Иногда дети жалуются родителям, пытаясь рассказать о своих проблемах. Но нередко родители отмахиваются, считая, что у всех такое бывает. И это огромная ошибка. Нужно разговаривать с ребенком, выясняя, что его беспокоит», — говорит психолог.
По словам эксперта, родителям важно понимать, сколько времени ребенок проводит в Сети, и сколько — в живом общении с друзьями. Если у школьника есть друг, с которым он гуляет, или компания, с которой проводит время, то ничего страшного в интернет- общении, как правило, нет.
«Но в случае отсутствия друзей и нормальной среды ровесников, общение в интернете может стать очень опасным. Тогда ребенок все равно найдет себе какую-то беду, несмотря на любой контроль со стороны родителей», — отмечает Светлана Ященко.
Психолог считает, что проконтролировать общение ребенка в интернете практически невозможно. А все потому, что современные дети, в отличие от большинства родителей, хорошо владеют новыми технологиями.
«Недавно в моей практике был случай — его рассказали сами дети. Родители девочки решили оградить ее от переписки в Сети, забрав все. Но друзья передали ребенку через балкон телефон. В интернет девочка выходила с помощью телевизора, о чем родители даже подумать не могли», — вспоминает Светлана Ященко.
Собеседница добавляет, что сегодня за помощью психолога обращаются много родителей с детьми, которые находятся на грани психических заболеваний, депрессии. Причем некоторые родители уверены, что с их ребенком все нормально, и он просто «вредный».
«Именно так и сказала мама одного ребенка, диагностика которого показала, что он на пути к шизофрении. Хорошо, что мы поймали этот момент и вовремя приняли меры. Сейчас школьник проходит лечение. А ведь с ним могло бы произойти то же самое, что и с подростком в Челябинске», — отмечает эксперт.
А ведь подобный случай в прошлом году произошел возле одной из школ Ростовской области.
Психолог подчеркивает, что когда ребенка внутри переполняет невыносимое перенапряжение, последствия могут быть страшными. Поэтому главная задача родителей — отслеживать душевное состояние своих детей.
Если подросток становится вредным, агрессивным, замкнутым, постоянно огрызается, это нельзя считать нормой. В случае любых подозрений родители должны показать ребенка психологу, психиатру, провести клиническую диагностику его душевного состояния.
«Бывает, что подростки могут заупрямиться. Но агрессия не должна быть сильной. Я вырастила двух мальчишек и ни один не огрызался со мной в подростковом возрасте. А все потому, что если с детьми строить нормальные отношения, то подростковый возраст проходит без каких-либо проблем», — резюмирует Светлана Ященко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что рассказали одноклассники о подростке, который напал на людей у школы в Красном Десанте.