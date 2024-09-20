«На пути к шизофрении»: психолог призвал оградить детей в Ростове от опасных пабликов

По словам эксперта, родителям важно понимать, сколько времени ребенок проводит в Сети, и сколько — в живом общении с друзьями. Если у школьника есть друг, с которым он гуляет, или компания, с которой проводит время, то ничего страшного в интернет- общении, как правило, нет.