Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора

Водитель КамАЗа ударил по тормозам, но было поздно: 12-летний ребенок попал под колеса грузовика. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Однако бригаду скорой помощи школьник не дождался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. К приезду медиков мальчик был мертв.