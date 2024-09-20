Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора

Posted 20 сентября, 07:35
Published 20 сентября, 07:35
Modified 20 сентября, 07:37
Updated 20 сентября, 07:37
Как выяснилось, в тот злополучный день водитель грузовика пытался проскочить на красный сигнал светофора. На дорогу выехал школьник на самокате. Он пересекал улицу Добровольского на кольце с площадью Борко по пешеходному переходу.
Водитель КамАЗа ударил по тормозам, но было поздно: 12-летний ребенок попал под колеса грузовика. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Однако бригаду скорой помощи школьник не дождался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. К приезду медиков мальчик был мертв.
Очевидно, по факту происшествия возбудят уголовное дело. За рулем большегруза находился 22-летний парень. Если его признают виновным в гибели школьника, ему грозит реальный срок.
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