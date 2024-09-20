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Posted 20 сентября, 07:35

Published 20 сентября, 07:35

Modified 20 сентября, 07:37

Updated 20 сентября, 07:37

Ехал на красный: подробности ДТП в Ростовской области, в котором погиб мальчик

Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора

20 сентября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Ехал на красный: подробности ДТП в Ростовской области, в котором погиб мальчик
Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб 12-летний мальчик. Детали ДТП сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Как выяснилось, в тот злополучный день водитель грузовика пытался проскочить на красный сигнал светофора. На дорогу выехал школьник на самокате. Он пересекал улицу Добровольского на кольце с площадью Борко по пешеходному переходу.

Водитель КамАЗа ударил по тормозам, но было поздно: 12-летний ребенок попал под колеса грузовика. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Однако бригаду скорой помощи школьник не дождался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. К приезду медиков мальчик был мертв.

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На дорогу выехал школьник на самокатеНа дорогу выехал школьник на самокате
На дорогу выехал школьник на самокате. Фото: ТГ канал «Это Ростов»

Очевидно, по факту происшествия возбудят уголовное дело. За рулем большегруза находился 22-летний парень. Если его признают виновным в гибели школьника, ему грозит реальный срок.

Пару недель назад в Ростовской области за один день сбили сразу двух детей.

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