«Опять вырубают деревья?»: ростовчан возмутил забор в парке имени Островского

Posted 20 сентября, 06:41
Published 20 сентября, 06:41
Modified 20 сентября, 06:43
Updated 20 сентября, 06:43
Жителей Ростова-на-Дону возмутил синий забор, которым, по их предположениям, хотят скрыть новые массовые вырубки деревьев в парке им. Островского.
«В парке опять вырубают деревья? Только недавно вырубили большой участок за футбольными полями для строительства скейт-парка. Теперь строят какие-то непонятные зоопарки для альпаков на входе с проспекта Сельмаш. Сколько можно уничтожать парк?» — сообщают местные жители.
По их словам, синий забор появился возле общественных туалетов.
Ранее RostovGazeta писала, что в парке имени Островского в Ростове продолжают вырубать деревья под застройку.