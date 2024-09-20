«Опять вырубают деревья?»: ростовчан возмутил забор в парке имени Островского

«В парке опять вырубают деревья? Только недавно вырубили большой участок за футбольными полями для строительства скейт-парка. Теперь строят какие-то непонятные зоопарки для альпаков на входе с проспекта Сельмаш. Сколько можно уничтожать парк?» — сообщают местные жители.