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Posted 20 сентября, 06:41

Published 20 сентября, 06:41

Modified 20 сентября, 06:43

Updated 20 сентября, 06:43

«Опять вырубают деревья?»: ростовчан возмутил забор в парке имени Островского

«Опять вырубают деревья?»: ростовчан возмутил забор в парке имени Островского

20 сентября 2024, 06:41
Фото: rostovgazeta.ru
«Опять вырубают деревья?»: ростовчан возмутил забор в парке имени Островского

Ростовчан возмутил забор для вырубки деревьев в парке имени Николая Островского

В редакцию RostovGazeta обратились жители Первомайского района Ростова. По их предположениям, в парке имени Островского готовится очередное массовое уничтожение деревьев для строительства коммерческого объекта.

Жителей Ростова-на-Дону возмутил синий забор, которым, по их предположениям, хотят скрыть новые массовые вырубки деревьев в парке им. Островского.

«В парке опять вырубают деревья? Только недавно вырубили большой участок за футбольными полями для строительства скейт-парка. Теперь строят какие-то непонятные зоопарки для альпаков на входе с проспекта Сельмаш. Сколько можно уничтожать парк?» — сообщают местные жители.

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По их словам, синий забор появился возле общественных туалетов.

Ранее RostovGazeta писала, что в парке имени Островского в Ростове продолжают вырубать деревья под застройку.

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