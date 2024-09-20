«Перемены назрели»: почему ростовчане не довольны капремонтом многоквартирных домов

Posted 20 сентября, 15:06
Published 20 сентября, 15:06
Modified 20 сентября, 15:08
Updated 20 сентября, 15:08
Как капитально ремонтируют дома в Ростове, и почему «правила игры» с Фондом капитального ремонта эксперты предлагают менять — в материале RostovGazeta.
Напомним, что прокуратура указала донскому руководству на проблемы капремонта домов в Ростовской области в этом году. Дело в том, что, договоры были заключены с 58% многоквартирных домов, а работы выполнены только в 3% объектов.
В прокуратуре уточнили, что в этом году работы могу не успеть провести. К тому же, и план капремонта 2023 года оказался не реализован. В 90 домах не завершены строительные и монтажные работы. Из них, в 52-х, нарушены сроки контракта. А у 38 срок завершения истекает в октябре 2024 года.
«Фонд капитального ремонта — это не что иное, как система управления деньгами, которые оплачивают граждане. Но деньги распределяются таким образом: за капремонт платят все, а получают его не все. То есть фактически, некий региональный оператор распоряжается деньгами. Соответственно, возникает вопрос. Если есть деньги, которые платят люди, а Фонд не выполняет работы, которые были необходимы здесь и сейчас, то этому должна быть веская причина», — отмечает правозащитник, представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко.
Рассуждая, эксперт предполагает две причины возникновения столь странной ситуации.
«Это или абсолютная некомпетентность или выгода. Почему деньги были, но они не освоены? Может быть их держат на счетах банка, чтобы они принесли процент?» — делится мыслями правозащитник.
Обязанность оплаты за капитальный ремонт появилась у жителей Ростовской области в 2014 году. Тогда людей уверяли, что с появлением принципиально новой системы накопления средства на капремонт, дома будут ремонтироваться согласно очередности по графику. На общих собраниях жители определяли работы, которые требуются в быстрой перспективе и те, которые могут подождать. Но что-то пошло не по плану.
Сегодня одни ростовчане не довольны качеством проведения капитальных работ, а другие и вовсе не могут его дождаться.
RostovGazeta рассказывала, как после капремонта крыши во время дождей затапливало квартиры на проспекте Стачки, 186/1.
«Исполнитель, который делал капремонт, утверждал, что крыша находится в отличном состоянии. Однако недавно, в августе, а потом в сентябре 2024 года у моей клиентки было повторное залитие», — отмечает юрист Ольга Крупская.
Собеседница добавляет, что выполнявший капремонт строитель ООО «СК „Олимп“ пока продолжает ремонтировать.
По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile , за последние годы в отношении ответчика ООО «СК „Олимп“ рассматривалось 10 арбитражных дел на общую сумму 1,7 миллиона рублей. Из них 6 проиграно, а 2 — проиграно частично. Сейчас на рассмотрении находятся два дела. По одному из них, на сумму 461 тысячи рублей, истцом выступает Фонд капитального ремонта. По информации RusProfile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда.
«По какой-то непонятной причине Фонд капремонта возомнил себя заказчиком. Хотя, по сути, он является никем иным, как представителем людей, которые вносят ему деньги. Однако именно Фонд выбирает нужных подрядчиков. Но раз ты заказчик, ты же обязан контролировать надлежащее качество работ, совместно с управляющей компанией, с жителями?» — задается вопросом Сергей Левченко.
Эксперт вспоминает, как выезжал с коллегами на один из объектов, который был плохо отремонтирован.
«Дом был затоплен полностью, с первого по пятый этаж. Я был поражен, как весь пятиэтажный дом оказался испорчен», — делится мнением собеседник.
Дело о затоплении квартир на Баумана, 47, пока оставлено без рассмотрения. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщила Ольга Крупская.
«Гарантийный срок капитальных работ на Баумана давно прошел. А управляющая компания [которая принимала проведенные работы — прим. редакции] заблокировала свои счета — банк теперь не пропускает платежи управляющей компании от жителей. Мое предположение таково, что они будут закрываться», — полагает Ольга Крупская.
По мнению экспертов, система работы управляющих компаний в донской столице тоже вызывает много вопросов.
«Я не знаю ни одной управляющей компании в Ростове, которая работала бы не для заработка денег, а чтобы реально решать проблемы людей. И это одна из серьезнейших проблем», — говорит Сергей Левченко.
Пока одни ростовчане недоумевают от качества проведенных капитальных работ, другие и вовсе не могут дождаться капитального ремонта.
В редакцию RostovGazeta обратились жители трех подъездного девятиэтажного дома на Вятской, 67/1 в Ростове. Люди возмущены — дому уже 37 лет, капитального ремонта в нем не было и не предвидится в ближайшие годы.
«Мы обращались в Фонд содействия капитальному ремонту, и нам прислали письмо, что капремонт у нас будет, дескать, через 14 лет», — говорит жительница Наталья.
По информации официального сайта НКО «Фонд капитального ремонта», ближайшее проведение работ на Вятской, 67/1 действительно запланировано не скоро. На 2036 год указан ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Крышу дома отремонтируют в 2039 году, а фундамент и фасад — в 2046 году.
«Дом наш заброшен настолько, что страшно. В подъезде висят провода, паутина. Разрушены и шатаются перила. В ужасном состоянии пребывают ступеньки. Да и пол в подъезде уже сложно назвать полом», — жалуется собеседница.
Самая вопиющая ситуация, по ее словам, связана с мусоропроводом.
«В яму для мусора на первом этаже, где установлены контейнеры, страшно заходить. Оттуда в огромных количествах вылетают огромные мухи, выбегают тараканы, мыши и крысы! С этим вопросом я обращалась везде, во все инстанции. Но никому ничего не надо», — говорит жительница дома.
Напомним, что по ситуации с мусоропроводом в доме, корреспондент RostovGazeta обращался в управляющую компанию «Коммунальщик Дона». Но телефоны оказались недоступны. Редакция направляла официальный запрос. На момент публикации статьи ответ не получен.
Эксперты сходятся во мнении, что «правила игры» с Фондом капитального ремонта в Ростовской области нужно менять.
«Эти правила должны быть очень простыми. Например, если собственники жилья считают, что в их доме плохая проводка или крыша, то нужно ремонтировать проводку и крышу, а не красить фасад», — уверен Сергей Левченко.
В частности, жители кирпичного дома на Каширской, 6 в Ростове, очень удивились, увидев на официальном сайте Фонда капремонта, что в 2023 году запланирован «фасад». Правда, эти работы не были проведены.
Правозащитник напоминает, что Фонд капитального ремонта был создан для того, чтобы иметь полную ответственность за капитальные работы.
«Но сегодня нет этой человеческой, нормальной, экспертной технической приемки выполненных работ. Потому что для этого Фонд должен иметь экспертов. Но, думаю, ситуация проста. Можно попросить сообщество ростовских предпринимателей — организовать новый вид бизнеса по контролю качества выполнения капремонта дома. Чтобы любые жители могли обратиться за независимым мнением по поводу проведенного капремонта к экспертам лаборатории, к инженерам», — предлагает эксперт.
Однако не сложно догадаться, что появление новой структуры по контролю качества проведения капремонта однозначно ляжет очередным финансовым бременем на плечи ростовчан.
Общественник Владислав Махмудов видит иной выход из ситуации. Представитель общественной организации уверен, что перекладывать на людей вопросы, связанные с капремонтом, недопустимо.
По словам собеседника, далеко не в каждом доме найдется свободный от работы пенсионер, обладающий определенными знаниями и компетенциями. Который сможет всегда держать «руку на пульсе» со службой капремонта, контролировать ситуацию, подавать заявки и решать возникающие вопросы.
«Все эти некоммерческие организации нужно ликвидировать. Необходимо создать единый государственный Фонд капитального ремонта и поручить его региональному Министерству ЖКХ. Тогда это будет должный контроль и над расходованием средств граждан, и над графиками проведения работ, и над качеством всех этапов капитального ремонта. И тогда, в случае чего, будет понятно с кого жители могут спрашивать. Только такой Фонд станет действительно эффективным инструментом», — делится мнением Владислав Махмудов.
На момент публикации статьи уточнить в НКО «Фонд содействия капитальному ремонту» волнующие горожан вопросы традиционно не удалось. Корреспондент многократно прослушал уверения автоответчика, что в настоящее время все операторы заняты, что звонок остается на линии. Прослушал справочную информацию для собственников жилья о том, что делать если в квитанции обозначен оплаченный ранее долг. Но на звонок никто так и не ответил.
Редакция направила в Фонд капремонта официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее, со ссылкой на слова донских властей, RostovGazeta сообщала, как решать вопросы проведения капитального ремонта домов в Ростове.