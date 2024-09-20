«Перемены назрели»: почему ростовчане не довольны капремонтом многоквартирных домов

В прокуратуре уточнили, что в этом году работы могу не успеть провести. К тому же, и план капремонта 2023 года оказался не реализован. В 90 домах не завершены строительные и монтажные работы. Из них, в 52-х, нарушены сроки контракта. А у 38 срок завершения истекает в октябре 2024 года.