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Posted 20 сентября, 09:49

Published 20 сентября, 09:49

Modified 20 сентября, 09:51

Updated 20 сентября, 09:51

Подозреваемого в попытке изнасилования девочки закрыли в СИЗО Ростовской области

Подозреваемого в попытке изнасилования девочки закрыли в СИЗО Ростовской области

20 сентября 2024, 09:49
Фото: rostovgazeta.ru
Подозреваемого в попытке изнасилования девочки закрыли в СИЗО Ростовской области
Мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней школьницы, отправили в СИЗО, сообщает ростовский Следком.

Об избрании меры пресечения стало известно 20 сентября. Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу. Скорее всего, срок нахождения в следственном изоляторе будут продлять до тех пор, пока не соберут все доказательства и не передадут дело на рассмотрение суда.

Инцидент, из-за которого мужчина стал фигурантом уголовного дела, произошел 16 сентября в поселке Щепкин Аксайского района. Очевидцы утверждают, что иностранец приставал к школьнице и пытался ее изнасиловать. До дела не дошло якобы только из-за прохожих, которые спугнули преступника.

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Полиция тут же задержала главного подозреваемого, приехавшего в Ростовскую область из-за границы. На него завели дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней». Иностранцу грозит до восьми лет колонии строгого режима.

Громким делом заинтересовался глава Следкома России. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования от руководителя регионального следственного управления Аслана Хуаде.

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