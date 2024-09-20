Подозреваемого в попытке изнасилования девочки закрыли в СИЗО Ростовской области

Об избрании меры пресечения стало известно 20 сентября. Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу. Скорее всего, срок нахождения в следственном изоляторе будут продлять до тех пор, пока не соберут все доказательства и не передадут дело на рассмотрение суда.