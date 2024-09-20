Подозреваемого в попытке изнасилования девочки закрыли в СИЗО Ростовской области

Posted 20 сентября, 09:49
Published 20 сентября, 09:49
Modified 20 сентября, 09:51
Updated 20 сентября, 09:51
Об избрании меры пресечения стало известно 20 сентября. Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу. Скорее всего, срок нахождения в следственном изоляторе будут продлять до тех пор, пока не соберут все доказательства и не передадут дело на рассмотрение суда.
Инцидент, из-за которого мужчина стал фигурантом уголовного дела, произошел 16 сентября в поселке Щепкин Аксайского района. Очевидцы утверждают, что иностранец приставал к школьнице и пытался ее изнасиловать. До дела не дошло якобы только из-за прохожих, которые спугнули преступника.
Полиция тут же задержала главного подозреваемого, приехавшего в Ростовскую область из-за границы. На него завели дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней». Иностранцу грозит до восьми лет колонии строгого режима.
Громким делом заинтересовался глава Следкома России. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования от руководителя регионального следственного управления Аслана Хуаде.