rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 12:23

Published 20 сентября, 12:23

Modified 20 сентября, 12:25

Updated 20 сентября, 12:25

Политолог Сухарь объяснил, почему движение чайлдфри нужно запретить в Ростове

Политолог Александр Сухарь призвал запретить движение чайлдфри в Ростове

20 сентября 2024, 12:23
Фото: Pxhere
Политолог Сухарь объяснил, почему движение чайлдфри нужно запретить в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta, что в условиях, когда регионы России, в том числе и Ростовская область, испытывают серьезный демографический кризис, движение чайлдфри обязательно нужно запретить.

Россия продолжает курс на сохранение и защиту традиционных семейных ценностей.

«В этом контексте проявление идеологии чайлдфри недопустимо. Ведь по факту, чайлдфри — это полуэкстремистское направление, причем одно из самых агрессивных. Его идеология ведет к конфликту с семейными ценностями нашей страны — созданию многодетной семьи, воспроизводству российского, многонационального и многоконфессионального народа», — отмечает Александр Сухарь.
Семьеведение в школах: семейные ценности рассматривается в обязательной программе
Узнать подробнее

По словам политолога, главная опасность чайлдфри заключается в том, что его идеология рассчитана на неокрепшее сознание молодежи 14-16 лет. То есть на тех детей, которые завтра станут взрослыми и захотят создавать семьи.

«Наша страна испытывает колоссальный демократический кризис. Смертность впервые превысила рождаемость. А Ростовская область по рождаемости скатилась к середине списка регионов. Идеология чайлдфри разрушает семейные основы, ведет к конфликту с семейными ценностями нашей страны. Не случайно к движению чайлдфри появилось пристальное внимание государства. А теперь им заинтересовались правоохранительные органы. И это, на мой взгляд, правильно», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему семьи в Ростовской области не хотят иметь много детей.

«Два ребенка — уже катастрофа»: на Дону семьи с детьми вынуждены выживать
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают«Нужно 2,4 ребенка на женщину»: врач рассказал, почему вымирает Ростовская областьВласти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рождаемость#Смертность#Ростов#Молодежь#Идеология#Движение чайлдфри#Демографический кризис#Традиционные семейные ценности
Подпишитесь
Популярное