Политолог Александр Сухарь призвал запретить движение чайлдфри в Ростове

Posted 20 сентября, 12:23
Published 20 сентября, 12:23
Modified 20 сентября, 12:25
Updated 20 сентября, 12:25
Россия продолжает курс на сохранение и защиту традиционных семейных ценностей.
«В этом контексте проявление идеологии чайлдфри недопустимо. Ведь по факту, чайлдфри — это полуэкстремистское направление, причем одно из самых агрессивных. Его идеология ведет к конфликту с семейными ценностями нашей страны — созданию многодетной семьи, воспроизводству российского, многонационального и многоконфессионального народа», — отмечает Александр Сухарь.
По словам политолога, главная опасность чайлдфри заключается в том, что его идеология рассчитана на неокрепшее сознание молодежи 14-16 лет. То есть на тех детей, которые завтра станут взрослыми и захотят создавать семьи.
«Наша страна испытывает колоссальный демократический кризис. Смертность впервые превысила рождаемость. А Ростовская область по рождаемости скатилась к середине списка регионов. Идеология чайлдфри разрушает семейные основы, ведет к конфликту с семейными ценностями нашей страны. Не случайно к движению чайлдфри появилось пристальное внимание государства. А теперь им заинтересовались правоохранительные органы. И это, на мой взгляд, правильно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему семьи в Ростовской области не хотят иметь много детей.