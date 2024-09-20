Политолог Михайлов призвал увеличить срок армейской службы в Ростовской области

Posted 20 сентября, 06:42
Published 20 сентября, 06:42
Modified 20 сентября, 06:44
Updated 20 сентября, 06:44
Напомним, что Владимир Путин подписал указ о повышении штатной численности Вооруженных сил России. Политолог не исключает, что для увеличения армии будет набран некий мобилизационный ресурс из офицеров запаса.
«Но частичной мобилизации в том формате, в котором она была, думаю, не будет. У нас чуть ли не каждый день множество добровольцев записываются на службу. Поэтому, считаю, что достаточно людей будет набрано из контрактников», — отмечает Евгений Михайлов.
По словам собеседника, когда встает вопрос о том, что срочники — это не воины, нужно вспомнить опыт СССР.
«Тогда наши ребята воевали в Анголе, в Афганистане, были инструкторами во Вьетнаме», — уточняет эксперт.
Спикер считает, что было бы логичным увеличить срок срочной службы до двух лет. В качестве аргумента политолог делится мнением, что за год службы в армии сформировать мужчину невозможно.
«А два года службы позволят подготовить хороших бойцов. Это не означает, что они пойдут на фронт. Но такой подход позволит увеличить численность армии еще больше. Сейчас, когда существуют реальные угрозы для страны, такие шаги станут вполне оправданными. Каждый уважающий себя мужчина, из Ростовской области или из другого региона, должен уметь защищать свою Родину», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что казаков Всевеликого войска Донского переведут в мобилизационный людской резерв.