Положили лицом в пол: мошенница из Ростова устроила москвичу спектакль с маски-шоу

Posted 20 сентября, 10:24
Published 20 сентября, 10:24
Modified 20 сентября, 10:26
Updated 20 сентября, 10:26
Ксения Попова была осуждена за махинации, связанные с обменом валют. В составе преступной группы ей удалось украсть у жителя Москвы 2,5 миллиона рублей. Мужчина увидел в одном из мессенджеров пост о том, что в Ростове проводят по выгодному курсу обмен иностранной валюты на рубли. Москвич связался с преступником, чьи контакты были указаны в объявлении. Они договорились о встрече.
Во время передачи денег жителю Москвы подложили фальшивые иностранные банкноты. Затем мошенники разыграли облаву силовиков. Те якобы задерживали лиц, осуществляющих незаконные валютные операции. Таким образом деньги у мужчины были похищены.
Вскоре преступная схема была раскрыта. Ксению Попову задержали. Уже на суде она полностью признала свою вину.
Суд первой инстанции приговорил её к полуторам годам колонии. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.
Ранее почти два миллиарда рублей «отмыл» житель Ростова через подставных лиц.