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Posted 20 сентября, 10:24

Published 20 сентября, 10:24

Modified 20 сентября, 10:26

Updated 20 сентября, 10:26

Москвич отдал 2,5 млн руб за разыгранную облаву силовиков в Ростове-на-Дону

Положили лицом в пол: мошенница из Ростова устроила москвичу спектакль с маски-шоу

20 сентября 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Москвич отдал 2,5 млн руб за разыгранную облаву силовиков в Ростове-на-Дону

Москвич отдал 2,5 миллиона за спектакль с маски-шоу силовиков в Ростове-на-Дону

В апелляционной инстанции Ростовского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Ксении Поповой, осужденной за мошенничество, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Ксения Попова была осуждена за махинации, связанные с обменом валют. В составе преступной группы ей удалось украсть у жителя Москвы 2,5 миллиона рублей. Мужчина увидел в одном из мессенджеров пост о том, что в Ростове проводят по выгодному курсу обмен иностранной валюты на рубли. Москвич связался с преступником, чьи контакты были указаны в объявлении. Они договорились о встрече.

Во время передачи денег жителю Москвы подложили фальшивые иностранные банкноты. Затем мошенники разыграли облаву силовиков. Те якобы задерживали лиц, осуществляющих незаконные валютные операции. Таким образом деньги у мужчины были похищены.

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Вскоре преступная схема была раскрыта. Ксению Попову задержали. Уже на суде она полностью признала свою вину.

Суд первой инстанции приговорил её к полуторам годам колонии. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Ранее почти два миллиарда рублей «отмыл» житель Ростова через подставных лиц.

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