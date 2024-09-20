Положили лицом в пол: мошенница из Ростова устроила москвичу спектакль с маски-шоу

Ксения Попова была осуждена за махинации, связанные с обменом валют. В составе преступной группы ей удалось украсть у жителя Москвы 2,5 миллиона рублей. Мужчина увидел в одном из мессенджеров пост о том, что в Ростове проводят по выгодному курсу обмен иностранной валюты на рубли. Москвич связался с преступником, чьи контакты были указаны в объявлении. Они договорились о встрече.