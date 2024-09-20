Председатель Октябрьского суда Ростова Лукьянов подал в отставку после обысков

Posted 20 сентября, 15:14
Published 20 сентября, 15:14
Modified 20 сентября, 15:17
Updated 20 сентября, 15:17
Служитель Фемиды подал рапорт на увольнение по собственному желанию, отработав из шестилетнего срока меньше года — Лукьянова назначали до октября 2029-го.
Судья начинал карьеру в 1999 году, как только окончил юрфак РГУ. Сначала он три года трудился в судебному участке № 5 Пролетарского района, потом срок его полномочий продлили еще на пять лет, а с 2012-го перевели в Ростовский областной суд. Там Денис Владимирович рассматривал апелляции по гражданским делам. Спустя шесть лет, в 2018-м, президент РФ назначил его председателем Гуковского городского суда. Затем Лукьянов вернулся в Ростов на аналогичную должность в Октябрьском районном суде. Его назначили в апреле 2023-го, в самый разгар обысков и уголовных дел в отношении местных судей.
Почти год Денис Лукьянов трудился на новом месте, пока в сентябре 2024-го к нему не нагрянули силовики. Сотрудники ФСБ провели обыски и на работе у судьи, и дома. Не исключено, что это было связано с делом ростовских судей. Возможно, число фигурантов скоро пополнится.
Примерно в это же время уволилась председатель Октябрьского районного суда Ростовской области Ирина Иванчикова. Она тоже подала в отставку досрочно. Проходили ли у нее обыски, неизвестно.