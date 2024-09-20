Риелтор Загоренко объяснила, почему в Ростове взлетела стоимость аренды квартир

Риелтор рассказывает, что ажиотаж спроса на аренду жилья в августе и сентябре в основном делают студенты. Но и им далеко не всегда удается снять жилье. Например, если озадачиться этим вопросом поздно, придется столкнуться с оставшимися квартирами по завышенным ценам. Или же просто не окажется жилья.