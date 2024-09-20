Риелтор Загоренко объяснила, почему в Ростове взлетела стоимость аренды квартир

Posted 20 сентября, 11:47
Published 20 сентября, 11:47
Modified 20 сентября, 11:49
Updated 20 сентября, 11:49
Риелтор рассказывает, что ажиотаж спроса на аренду жилья в августе и сентябре в основном делают студенты. Но и им далеко не всегда удается снять жилье. Например, если озадачиться этим вопросом поздно, придется столкнуться с оставшимися квартирами по завышенным ценам. Или же просто не окажется жилья.
Также, по словам собеседницы, квартиры арендуют командировочные. А сегодня активно выбирают съемное жилье и молодые пары.
«Стоимость аренды квартир в Ростове сейчас очень высокая. Если рассматривать старый фонд, то однокомнатную можно найти за 20 тысяч рублей. А за 15 тысяч снять „однушку“ уже вряд ли получится», — отмечает Елена Загоренко.
Однако в центре города, по словам собеседницы, цены уже иные. Здесь стоимость аренды может доходить до 50-60 тысяч рублей за однокомнатную квартиру в зависимости от качества ремонта. За 20 тысяч рублей в центре можно снять коммуналку в старом фонде.
«Например, в новом жилом фонде на улице Вересаева, аренда однокомнатной квартиры начинается до 30 тысячи рублей и доходит до 40», — уточняет риелтор.
Стоимость аренды двухкомнатных квартир в центре города начинается от 40 тысяч рублей, а «трешки» — от 60 тысяч рублей и выше.
По словам эксперта, делать прогнозы о том, что дальше будет с ценами на аренду жилья, пока сложно.
«Но если обратиться к опыту прошлых лет, то можно предположить, что ценник немного снизится. В частности, когда квартира долго сдается, собственник принимает решение о снижении цены. Например, в прошлом году к Новому году мы не могли сдать очень хорошую однокомнатную квартиру за 35 тысяч рублей. В итоге, сдали ее за 30 тысяч», — объясняет риелтор.
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