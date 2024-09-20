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Posted 20 сентября, 16:48

Published 20 сентября, 16:48

Modified 20 сентября, 16:50

Updated 20 сентября, 16:50

К чему приведет повышение первоначального взноса по семейной ипотеке в Ростове

Рынок семейной ипотеки в Ростове может рухнуть из-за роста первоначального взноса

20 сентября 2024, 16:48
Фото: Pxhere
К чему приведет повышение первоначального взноса по семейной ипотеке в Ростове
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Эксклюзив
Один из банков до 50,1% увеличил размер первоначального взноса для желающих приобрести в Ростове жилье по семейной ипотеке. Однако не следует ожидать, что этому примеру последуют все банки, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

По информации ТАСС, один из банков увеличил до 50,1% размер первоначального взноса при покупке квартиры в рамках семейной ипотеки. Риелтор делится мнением, что если такому примеру последуют все банки, это может привести к окончательному падению ипотечного кредитования в России.

«Сумму первоначального взноса размером 50,1% от стоимости жилья, ростовчане попросту не потянут. Для этого придется оформлять потребительский кредит на кого-то из родственников, а оставшуюся сумму брать в ипотеку. Но по кредиту процентная ставка будет еще выше, чем по ипотеке. Это совсем не выгодно и обрушит сегмент ипотеки», — объясняет Елена Загоренко.
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Однако собеседница напоминает, что этот же банк одним из первых поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 30%, в то время как другие до сих пор удерживают 20%.

«Поэтому паниковать раньше времени не стоит. Думаю, это всего лишь волеизъявление одного конкретного банка», — резюмирует риелтор.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему растут цены на жилье в Ростове.

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