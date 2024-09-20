Рынок семейной ипотеки в Ростове может рухнуть из-за роста первоначального взноса

Posted 20 сентября, 16:48
Published 20 сентября, 16:48
Modified 20 сентября, 16:50
Updated 20 сентября, 16:50
По информации ТАСС, один из банков увеличил до 50,1% размер первоначального взноса при покупке квартиры в рамках семейной ипотеки. Риелтор делится мнением, что если такому примеру последуют все банки, это может привести к окончательному падению ипотечного кредитования в России.
«Сумму первоначального взноса размером 50,1% от стоимости жилья, ростовчане попросту не потянут. Для этого придется оформлять потребительский кредит на кого-то из родственников, а оставшуюся сумму брать в ипотеку. Но по кредиту процентная ставка будет еще выше, чем по ипотеке. Это совсем не выгодно и обрушит сегмент ипотеки», — объясняет Елена Загоренко.
Однако собеседница напоминает, что этот же банк одним из первых поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 30%, в то время как другие до сих пор удерживают 20%.
«Поэтому паниковать раньше времени не стоит. Думаю, это всего лишь волеизъявление одного конкретного банка», — резюмирует риелтор.
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