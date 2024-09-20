Самый чистый воздух среди городов России выявили в Ростове-на-Дону

Posted 20 сентября, 09:18
Published 20 сентября, 09:18
Modified 20 сентября, 09:20
Updated 20 сентября, 09:20
Эксперты оценивали загрязненность воздуха мельчайшими частицами PM2.5 — это мельчайшие капли жидкости и взвешенные твердые микрочастицы. За счет своих маленьких размеров они без труда могут попасть в организм человека вместе с воздухом, который вдыхают. Поэтому данное загрязнение напрямую угрожает здоровью людей. К таким частицам относят сажу, дым, выбросы от заводов и машин.
В донской столице показатель вредных частиц в воздухе оказался равен нулю. И это после всех пожаров, которые за лето произошли и в городе, и в ближайших населенных пунктах. Даже из соседних городов и районов Ростов окутывал дым.
Из-за восточного и северо-восточного ветров в направлении города летел даже серый смог от огромных пожаров в Пролетарске и Каменске-Шахтинском, где пламя неделями уничтожало топливо.
В Краснодаре, который находится в соседнем регионе, индекс качества к 20 сентября составил 11 единиц, в Воронеже — 12. Самыми загрязненными оказали Екатеринбург (44 единицы), Оренбург (41 единица) и Пермь (29 единиц).