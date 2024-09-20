Сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники

Руководитель категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в «Авито Авто» Илья Зарембо рассказал, что ранее такой же механизм был реализован для получения кредита на машины с пробегом, предлагаемые частными лицами, и он доказал свою востребованность. Новая инициатива призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Приобрести технику можно как у частного продавца, так и в компании. На данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. — водного транспорта. И мы рассчитываем, что спрос на них вырастет благодаря цифровизации.