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Posted 20 сентября, 14:03

Published 20 сентября, 14:03

Modified 20 сентября, 14:05

Updated 20 сентября, 14:05

Следком возбудил дело из-за дебоша в школе Ростовской области

Следком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской области

20 сентября 2024, 14:03
Фото: rostovgazeta.ru
Следком возбудил дело из-за дебоша в школе Ростовской области
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело из-за конфликта, который произошел на территории школы, сообщает региональный Следком.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники, полиция в Ростовской области проводит проверку из-за происшествия на территории школы в Тацинском районе, когда в здание учебного заведения ворвались агрессивно настроенные родственники одного из детей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между родителями произошел конфликт, вызванный ссорой их детей, один из которых был из цыганской семьи.

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Следком сообщил, что причиной конфликта между взрослыми послужила ссора детей, о которой один из мальчиков сообщил родителям. Родственники ученика ворвались в школу и угрожали мальчика, участвующему в конфликте и повредили автомобиль его отца.

В настоящее время следователь допрашивает всех участников конфликта, в том числе подозреваемых в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее подозреваемого в попытке изнасилования девочки закрыли в СИЗО Ростовской области.

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