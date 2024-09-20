Следком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской области

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники, полиция в Ростовской области проводит проверку из-за происшествия на территории школы в Тацинском районе, когда в здание учебного заведения ворвались агрессивно настроенные родственники одного из детей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между родителями произошел конфликт, вызванный ссорой их детей, один из которых был из цыганской семьи.