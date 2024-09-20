Температурные качели в 26 градусов прогнозируют в Ростовской области

Posted 20 сентября, 08:41
Published 20 сентября, 08:41
Modified 20 сентября, 08:43
Updated 20 сентября, 08:43
Ночью 21 сентября температура воздуха в Ростовской области опустится до +7…+13 градусов. В северной части (Шолоховский, Чертковский районы) — до +2. Днем столбик термометра поднимется до +21…+25 градусов. На юге региона (Егорлыкский, Сальский районы) потеплеет до +28. Аналогичная погода ожидается и на следующий день, 22 сентября.
Северо-восточный ветер в среднем по области не превысит 11 метров в секунду и даже стихнет — до 3-5 метров. Стоит отметить, что предстоящие два дня станут последними солнечными выходными за сентябрь, а возможно, и за всю осень.
С понедельника в Ростовской области появятся тучи на небе, а во вторник, 24 сентября начнутся затяжные дожди. Они будут идти несколько дней, в некоторых районах — не прекращаясь.