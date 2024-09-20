Тепло под +30 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

Posted 20 сентября, 06:28
Published 20 сентября, 06:28
Modified 20 сентября, 06:30
Updated 20 сентября, 06:30
В субботу, 21 сентября, температура воздуха утром составит около +14 градусов. К полудню столбик термометра достигнет +22, а через пару часов — и +26. Вечером на улице снова похолодает — до +20, а в ночь на 22 сентября — до +15.
Аналогичная погода ожидается и на следующий день. Только днем чуть теплеет — до +27 градусов. Все выходные на небе не будет ни облачка — только яркое солнце.
Ветер постепенно начнет стихать. В субботу скорость его порывов уменьшится с пяти до двух метров в секунду. Примерно такую же ситуацию прогнозируют и на воскресенье — северо-восточный ветер не превысит двух-трех метров в секунду.
В северной части Ростовской области тем временем уже начались осенние холода. По ночам температура воздуха в Чертковском, Боковском и Шолоховском районах достигает +10 градусов. Вскоре там ожидаются первые заморозки — столбик термометра опустится до нуля.