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Posted 20 сентября, 06:28

Published 20 сентября, 06:28

Modified 20 сентября, 06:30

Updated 20 сентября, 06:30

На выходных в Ростове ожидается теплая солнечная погода

Тепло под +30 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

20 сентября 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
На выходных в Ростове ожидается теплая солнечная погода

На выходных в Ростове ожидается теплая солнечная погода

В Ростове-на-Дону прогнозируют последние солнечные выходные перед проливными дождями и пасмурной погодой.

В субботу, 21 сентября, температура воздуха утром составит около +14 градусов. К полудню столбик термометра достигнет +22, а через пару часов — и +26. Вечером на улице снова похолодает — до +20, а в ночь на 22 сентября — до +15.

Аналогичная погода ожидается и на следующий день. Только днем чуть теплеет — до +27 градусов. Все выходные на небе не будет ни облачка — только яркое солнце.

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Ветер постепенно начнет стихать. В субботу скорость его порывов уменьшится с пяти до двух метров в секунду. Примерно такую же ситуацию прогнозируют и на воскресенье — северо-восточный ветер не превысит двух-трех метров в секунду.

В северной части Ростовской области тем временем уже начались осенние холода. По ночам температура воздуха в Чертковском, Боковском и Шолоховском районах достигает +10 градусов. Вскоре там ожидаются первые заморозки — столбик термометра опустится до нуля.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Осень#Ветер#Погода#Температура#Выходные#Солнце#Заморозки
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