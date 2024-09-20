Цена как у самой машины: гаражи и машиноместа резко подорожали в Ростовской области

Машиноместа в Ростовской области подорожали до 1,25 миллиона рублей. Регион стал одним из лидеров по цене таких объектов в стране. Аренда машиноместа дешевле, чем гаража. В Ростовской области она в среднем обойдётся в пять тысяч рублей ежемесячно.