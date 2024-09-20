Цена как у самой машины: гаражи и машиноместа резко подорожали в Ростовской области

Posted 20 сентября, 11:50
Published 20 сентября, 11:50
Modified 20 сентября, 11:52
Updated 20 сентября, 11:52
По данным на начало сентября, стоимость обычного гаража в регионе составила 510 тысяч рублей в месяц. При этом его аренда ежемесячно может выходить в сумму в 6,5 тысячи рублей в месяц.
Машиноместа в Ростовской области подорожали до 1,25 миллиона рублей. Регион стал одним из лидеров по цене таких объектов в стране. Аренда машиноместа дешевле, чем гаража. В Ростовской области она в среднем обойдётся в пять тысяч рублей ежемесячно.
Аналитики отмечают, что гаражи выбирают зачастую из-за большей площади и возможности хранить там не только автомобиль, но и другие вещи. Плюс машиноместа — близость к дому. Годовая динамика спроса показывает, что машиноместа автомобилисты всё-таки покупают и арендуют чаще, чем гаражи.