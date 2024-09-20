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Posted 20 сентября, 11:50

Published 20 сентября, 11:50

Modified 20 сентября, 11:52

Updated 20 сентября, 11:52

Цена как у самой машины: гаражи и машиноместа резко подорожали в Ростовской области

Цена как у самой машины: гаражи и машиноместа резко подорожали в Ростовской области

20 сентября 2024, 11:50
Фото: 1MI
Цена как у самой машины: гаражи и машиноместа резко подорожали в Ростовской области

Гаражи и машиноместа резко подорожали в Ростовской области

Стоимость аренды машиноместа в Ростовской области составляет пять тысяч рублей в месяц, а гаража — 6,5 тысячи рублей в месяц, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

По данным на начало сентября, стоимость обычного гаража в регионе составила 510 тысяч рублей в месяц. При этом его аренда ежемесячно может выходить в сумму в 6,5 тысячи рублей в месяц.

Машиноместа в Ростовской области подорожали до 1,25 миллиона рублей. Регион стал одним из лидеров по цене таких объектов в стране. Аренда машиноместа дешевле, чем гаража. В Ростовской области она в среднем обойдётся в пять тысяч рублей ежемесячно.

Аналитики отмечают, что гаражи выбирают зачастую из-за большей площади и возможности хранить там не только автомобиль, но и другие вещи. Плюс машиноместа — близость к дому. Годовая динамика спроса показывает, что машиноместа автомобилисты всё-таки покупают и арендуют чаще, чем гаражи.

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Ранее сообщалось, что цены на машины в Ростовской области почти сравнялись со стоимостью квартир.

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