Центр Ростова-на-Дону встал в пробках из-за выключенных светофоров

Posted 20 сентября, 12:59
Published 20 сентября, 12:59
Modified 20 сентября, 13:01
Updated 20 сентября, 13:01
Днем 20 сентября в центре Ростова-на-Дону плотно парализовало движение. Жители сообщили, что на улицах города не работают светофоры, поэтому транспортные средства просто не могут разъехаться.
Так, дорожные заторы образовались на улице Большая Садовая от Покровского сквера до проспекта Чехова и на улице Суворова от строения №25 до здания №85. Также движение парализовано по Ворошиловскому проспекту от площади Гагарина до здания Правительства области.
Ранее компания «Донэнерго» предупреждала об отключении электричества на выше указанных улицах. Возможно, что светофоры не работают по этой причине. Водителям рекомендуется при возможности объезжать центр города.
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