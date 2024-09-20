Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море

Согласно исследованию, к 2030 году в Ростовской области значительно увеличатся запасы биоресурсов Азовского моря. Это связано с повышением солености воды. Оно началось еще в 2007 году и продолжается до сих пор. К 2023 году концентрация соли достигла рекордных значений — 14,81%.