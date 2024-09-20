Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море

Posted 20 сентября, 16:53
Published 20 сентября, 16:53
Modified 20 сентября, 16:55
Updated 20 сентября, 16:55
Согласно исследованию, к 2030 году в Ростовской области значительно увеличатся запасы биоресурсов Азовского моря. Это связано с повышением солености воды. Оно началось еще в 2007 году и продолжается до сих пор. К 2023 году концентрация соли достигла рекордных значений — 14,81%.
Кардинальные изменения повлияли на запасы моря и показатели их промыслового освоения. Так, в Азовском море увеличилось количество камбалы-калкан, пеленгаса, черноморских креветок, брюхоногого моллюска — рапанов, мидий и скафарки.
Добавим, что увеличение объема улова заметно уже сейчас. На 1 сентября текущего года общее его количество превысило прошлогодние показатели более чем на две тонны.
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До этого стало известно, что в Ростовской области запустят промышленное производство лобстеров.