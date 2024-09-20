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Posted 20 сентября, 16:53

Published 20 сентября, 16:53

Modified 20 сентября, 16:55

Updated 20 сентября, 16:55

В Азовском море увеличились запасы камбалы, креветок и рапана

Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море

20 сентября 2024, 16:53
Фото: 1MI
В Азовском море увеличились запасы камбалы, креветок и рапана
Ученые спрогнозировали динамику запасов водных биологических ресурсов Азовского моря, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ ВНИРО.

Согласно исследованию, к 2030 году в Ростовской области значительно увеличатся запасы биоресурсов Азовского моря. Это связано с повышением солености воды. Оно началось еще в 2007 году и продолжается до сих пор. К 2023 году концентрация соли достигла рекордных значений — 14,81%.

Кардинальные изменения повлияли на запасы моря и показатели их промыслового освоения. Так, в Азовском море увеличилось количество камбалы-калкан, пеленгаса, черноморских креветок, брюхоногого моллюска — рапанов, мидий и скафарки.

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Добавим, что увеличение объема улова заметно уже сейчас. На 1 сентября текущего года общее его количество превысило прошлогодние показатели более чем на две тонны.

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До этого стало известно, что в Ростовской области запустят промышленное производство лобстеров.

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