Умер председатель донского отделения Союза кинематографистов Михаил Коломенский

Posted 20 сентября, 18:30
Published 20 сентября, 18:30
Modified 20 сентября, 18:32
Updated 20 сентября, 18:32
19 сентября на 75-м году жизни умер председатель Ростовской отделения Союза кинематографистов. Свой творческий путь он начал в возрасте 23 лет. Тогда в 1973 году он окончил Факультет журналистики Белорусского университета, а через девять лет прошел курсы сценаристов и режиссёров при Госкомитете кино СССР.
На протяжении 36 лет Коломенский являлся членом Союза кинематографистов России, в течение 28 лет входил в Союз журналистов РФ, около 25 лет состоял в Союзе российских писателей, а также 27 лет был частью Академии киноискусств «Ника». За годы яркой карьеры он стал лауреатом многочисленных премий и написал десятки сценариев.
Одними из самых знаковых его работ считаются фильмы «Гениальная игра», «Приподнятая целина» и «В Париже». Последние годы жизни публицист преподавал кинодраматургию в филиале ВГИКа.