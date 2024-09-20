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Posted 20 сентября, 18:30

Published 20 сентября, 18:30

Modified 20 сентября, 18:32

Updated 20 сентября, 18:32

Умер председатель донского отделения Союза кинематографистов Михаил Коломенский

Умер председатель донского отделения Союза кинематографистов Михаил Коломенский

20 сентября 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney
Умер председатель донского отделения Союза кинематографистов Михаил Коломенский
В Ростове-на-Дону ушел из жизни сценарист и драматург Михаил Коломенский, сообщает «Союз кинематографистов России».

19 сентября на 75-м году жизни умер председатель Ростовской отделения Союза кинематографистов. Свой творческий путь он начал в возрасте 23 лет. Тогда в 1973 году он окончил Факультет журналистики Белорусского университета, а через девять лет прошел курсы сценаристов и режиссёров при Госкомитете кино СССР.

На протяжении 36 лет Коломенский являлся членом Союза кинематографистов России, в течение 28 лет входил в Союз журналистов РФ, около 25 лет состоял в Союзе российских писателей, а также 27 лет был частью Академии киноискусств «Ника». За годы яркой карьеры он стал лауреатом многочисленных премий и написал десятки сценариев.

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Одними из самых знаковых его работ считаются фильмы «Гениальная игра», «Приподнятая целина» и «В Париже». Последние годы жизни публицист преподавал кинодраматургию в филиале ВГИКа.

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