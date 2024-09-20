Умер председатель донского отделения Союза кинематографистов Михаил Коломенский

На протяжении 36 лет Коломенский являлся членом Союза кинематографистов России, в течение 28 лет входил в Союз журналистов РФ, около 25 лет состоял в Союзе российских писателей, а также 27 лет был частью Академии киноискусств «Ника». За годы яркой карьеры он стал лауреатом многочисленных премий и написал десятки сценариев.