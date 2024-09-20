В Ростов доставят автомобили с броневой защитой для следователей

Posted 20 сентября, 11:48
Published 20 сентября, 11:48
Modified 20 сентября, 11:50
Updated 20 сентября, 11:50
Российский Следком ищет поставщика семи бронированных автомобилей на базе Sollers Atlant L3H2 DRW. Их передадут следственным органам в разных регионах. На закупку техники готовы потратить 57,4 миллиона рублей.
Уточняется, что поставщик обязан предоставить автомобили 2024 года выпуска. Броневой класс машин — не менее Бр4. Это означает, что транспорт должен защищать от холодного оружия, осколков, слабых и сильных пистолетов, в также автоматов АКМ и АК-74.
Также в каждой машине будет по три отсека — для размещения пассажиров, грузовой отсек и хозяйственный отсек. Всего сидений в транспорте пять, включая водительское. Предполагается и установка аварийно-вентиляционного люка.
«Все установленные сиденья должны иметь регулировку наклона спинки
для комфортного размещения работника в бронежилете», — уточняется в документах закупки.
Помимо Ростова-на-Дону, технику поставят также в Белгород и Курск. Но получателями авто указаны управления СК в Запорожье, Донецке, Белгородской и Курской областях.
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