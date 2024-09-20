В Ростов доставят автомобили с броневой защитой для следователей

Уточняется, что поставщик обязан предоставить автомобили 2024 года выпуска. Броневой класс машин — не менее Бр4. Это означает, что транспорт должен защищать от холодного оружия, осколков, слабых и сильных пистолетов, в также автоматов АКМ и АК-74.