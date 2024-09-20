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Posted 20 сентября, 11:48

Published 20 сентября, 11:48

Modified 20 сентября, 11:50

Updated 20 сентября, 11:50

В Ростов доставят автомобили с броневой защитой для нужд следователей

В Ростов доставят автомобили с броневой защитой для следователей

20 сентября 2024, 11:48
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростов доставят автомобили с броневой защитой для нужд следователей
В Ростов-на-Дону поставят несколько автомобилей с броневой защитой для сотрудников СКР, следует из материалов на портале государственных закупок.

Российский Следком ищет поставщика семи бронированных автомобилей на базе Sollers Atlant L3H2 DRW. Их передадут следственным органам в разных регионах. На закупку техники готовы потратить 57,4 миллиона рублей.

Уточняется, что поставщик обязан предоставить автомобили 2024 года выпуска. Броневой класс машин — не менее Бр4. Это означает, что транспорт должен защищать от холодного оружия, осколков, слабых и сильных пистолетов, в также автоматов АКМ и АК-74.

Также в каждой машине будет по три отсека — для размещения пассажиров, грузовой отсек и хозяйственный отсек. Всего сидений в транспорте пять, включая водительское. Предполагается и установка аварийно-вентиляционного люка.

«Все установленные сиденья должны иметь регулировку наклона спинки
для комфортного размещения работника в бронежилете», — уточняется в документах закупки.

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Помимо Ростова-на-Дону, технику поставят также в Белгород и Курск. Но получателями авто указаны управления СК в Запорожье, Донецке, Белгородской и Курской областях.

Ранее в Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов.

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